Akraba çiftliğine dönmüştü! Akit'in haberi CHP'li belediyeyi karıştırdı

Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışıyla yayınlarına devam Akit'in haberleri ses getirmeye devam ediyor. Aralarında amcasının, kuzenlerinin, yeğenlerinin, teyzesinin oğullarının, ailenin gelinlerinin ve torunlarının da olduğu 15 akrabasını Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam ettiğini

“İnsan değil sülale kaynakları” başlığıyla verdiğimiz haberle belgelediğimiz İnsan kaynakları Daire Başkanı Zeliha Alkan, apar topar görevden alınmıştı. Şimdi de hem CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesinin hem de Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nun konu hakkında ayrı ayrı inceleme ve soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

HEM MUSKİ HEM BELEDİYE KARIŞTI

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde son günlerde gündeme gelen akraba kadrolaşması ve usulsüz atama iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı., Özellikle Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde hizmet veren 6. Bölge Abone İşleri Müdürlüğü üzerinden ortaya atılan iddialar sonrası kurum yönetimi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri harekete geçti.

Yapılan açıklamada, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan uzman denetim ekibinin Fethiye’de bulunan 6. Bölge Müdürlüğü’nde inceleme ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğü hazırlanan tespit ve denetim raporları doğrultusunda detaylı incelemelerin devam ettiği belirtilirken, eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli bilgilendirmelerin ilgili birimlere yapıldığı aktarıldı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Yetkililer, ihmal veya kusur tespit edilmesi halinde ilgili kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarda son dönemde gündeme gelen akraba kadrolaşması iddialarının da kapsamlı şekilde araştırıldığı öğrenildi. Belediye ve bağlı kurumlarda görev yapan personellere ilişkin bilgilerin ilgili kurumlardan talep edildiği belirtilirken, inceleme sürecinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddialarla ilgili yürütülen incelemelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.