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Gündem Yine ABD ve Avrupa’ya ağlayacaklar! 170 Türk savaş gemisi harekete geçti
Gündem

Yine ABD ve Avrupa’ya ağlayacaklar! 170 Türk savaş gemisi harekete geçti

ABD’ye ve Avrupa’ya ağlayan Yunanistan’ı bugün üzecek haber geldi. 170 Türk savaş gemisi Mavi Vatan tatbikatı için Akdeniz ve Ege'de.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 09:40:00 -
Yine ABD ve Avrupa’ya ağlayacaklar! 170 Türk savaş gemisi harekete geçti

Türk Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Akdeniz ve Adalar Denizi'nde gerçekleşecek Mavi Vatan 2021 tatbikatı kapsamında bugün sahaya inecek. Tatbikata 170 savaş gemisinin katılması bekleniyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatlarından olan ve 25 Şubat'ta başlayan Mavi Vatan-2021, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin katılımıyla devam ederken, 170 gemi bugün Ege ve Akdeniz’de boy gösterecek.

Bu yılki tatbikat, Mavi Vatan- 2019’dan bazı yönleriyle farklılıklar da içeriyor. Bir önceki tatbikat, ilk defa ana vatanı içine alan üç denizde (Akdeniz, Ege ve Karadeniz) eş zamanlı yapılırken, bu seneki tatbikatın sadece Ege ve Akdeniz’de gerçekleştirilmesi dikkat çekiyor. Yine 2019’daki tatbikatta toplamda 103 gemi görev almıştı. Bu yılki tatbikat ise yaklaşık 170 geminin katılımı ile icra ediliyor. Tatbikata katılan gemiler arasında Gabya, Barbaros ve Yavuz sınıfı fırkateynler, Ada ve Burak sınıfı korvetler ile Kılıç, Yıldız,  Doğan ve Rüzgâr sınıfı hücumbotlar yer alıyor.

F-16’lar semalarda olacak

Mavi Vatan-2021’e; Deniz Kuvvetlerinden; 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları (İHA), Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve SAT/SAS görev timleri katılıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan, F-16, F-4 savaş uçakları ile Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçaklarının da boy gösterdiği tatbikatta, Kara Kuvvetleri’nden, genel maksat ve taarruz helikopterleri, Jandarma’dan ise arama kurtarma unsurları yer alıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ise, sahil güvenlik botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopterle Mavi Vatan-2021’e katılıyor.

Muhtemel harbe hazırlık

Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı karargâh, birlik ve gemilerin muhtemel durumlara karşı hazırlıkları değerlendirilecek. Kuvvetlerin müşterek çalışabilirliği ile işbirliğinin usul ve imkânları da denetlenecek. Tatbikat süresince muhtemel bir harbe karşı hazırlık seviyesi yükseltilmeye çalışılacak. Harekât taktikleri de geliştirilmeye çalışılacak. Tatbikat pazar günü sona erecek.

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Yorumlar

AA

EGEDE GEMİLERİ BİR ARAYA TOPLAMAYIN
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yaşam koçluğu hokkabazlıktır

hatta isterse yunanistan kuzey kore’ye yemendeki husilere daeş e pkk ya ve diğer tüm terör örgütlerine ağlasın
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