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Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe mesajı: Bir merak etmiyorsunuz beni…

Her dönem Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak istediğini belirten Yılmaz Vural, bu isteğini yine dile getirdi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:54
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe mesajı: Bir merak etmiyorsunuz beni…

Türkiye’de birçok takımı çalıştıran Yılmaz Vural, uzun zamandır dillendirdiği Fenerbahçe teknik direktörlüğü koltuğuna oturma isteğini bir kez daha yineledi. Yılmaz Vural’ın TRT Spor’da yayınlanan ‘Spor Bahane’ programında yaptığı çağrı, stüdyoda program sunucularını kahkahaya boğdu. Yılmaz Vural, “Ya bir duyun ya! Sağır mısınız nesiniz? Ne olacak kardeşim? Fenerbahçe’de ben olsam, Rize yenerse sondan ikinci olacağım, bundan aşağısı yok. Getir de bakalım bir… Bu adam yıllardır bu kadar konuşuyor. Bir merak etmiyorsunuz beni…” diyerek stüdyoyu kırdı geçirdi.

Yılmaz Vural kimdir?

Yılmaz Vural 1 Ocak 1953 Adapazarı, Sakarya'da doğdu. En son Giresunspor’un teknik direktörlüğünü yapmıştır. Şubat 2015 itibarıyla kariyerinde toplam 32 takım çalıştırmıştır.

1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor’da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe’de forma giydi. 1978-1979 sezonununun sonunda 3. Lig’de forma giydiği Ankara Demirspor’da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı. 1975 yılında girdiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini 1979 yılında iyi” not ortalaması ile bitiren Yılmaz Vural, aynı katıldığı Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile geçmiştir. Yüksek lisans eğitimini, Almanya'daki Deutsche Sporthochschule Köln'ün “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümünde 2010 yılında tamamlamıştır. Yılmaz Vural aynı zamanda 3 çocuk babasıdır.

Yılmaz Vural’ın çalıştırdığı takımlar:

2018 Eskişehirspor

2018 Giresunspor

2017 Göztepe

2016 Adana Demirspor

2015 Gençlerbirliği

2015 Kardemir Karabükspor

2014-2015 Osmanlıspor FK

2014 Mersin İdmanyurdu

2012-2013 Elazığspor

2012 Sakaryaspor

2011 Atiker Konyaspor

2009-2011 Kasımpaşa

2008-2009 Kocaelispor

2008 Manisaspor

2005-2007 Antalyaspor

2005 MKE Ankaragücü

2004 Çaykur Rizespor

2003-2004 Adanaspor

2001 Diyarbakırspor

2000-2001 Denizlispor

1999-2000 Bursaspor

1999 Çanakkale Dardanel SK

1998-1999 Atiker Konyaspor

1997-1998 Gençlerbirliği

1997 Trabzonspor

1996-1997 Sarıyer

1995 Eskişehirspor

1993-1994 Gaziantepspor

1991-1993 Bursaspor

1991 Adanaspor

1990-1991 Karşıyaka

1989-1990 Bursaspor

1989 Samsunspor

1988-1989 Antalyaspor

1986-1988 Malatyaspor

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:54
  1. Karabük
  2. Trabzon
  3. Sivas
  4. Samsun
  5. Sakarya
  6. Rize
  7. Manisa
  8. Malatya
  9. Konya
  10. Kocaeli
  11. Mersin
  12. Gaziantep
  13. Eskişehir
  14. Elazığ
  15. Diyarbakır
  16. Denizli
  17. Çanakkale
  18. Bursa
  19. Antalya
  20. Adana
  21. Yılmaz Vural
  22. TRT Spor
  23. Fenerbahçe
  24. Giresunspor
  25. Tekirdağspor
  26. Hacettepe
  27. Ankara Demirspor
  28. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi
  29. Futbol Uzmanlığı
  30. Deutsche Sporthochschule Köln

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