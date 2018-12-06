Yılmaz Vural: İnşallah Allah kupada yürümeyi gösterir
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk turunda evinde Medipol Başakşehir FK ile berabere kalan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, ”Güzel bir akşamı geri bıraktık, inşallah Allah bize de kupada yürümeyi gösterir” diye konuştu.06 Aralık 2018 Perşembe 01:29
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk turunda evinde Medipol Başakşehir FK ile berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, ”Takım olarak her hafta üstüne koyarak ilerliyoruz. Taraftarlarımıza desteklerinden ötürü teşekküre derim. İyi oynadık ama kazanamadık. Güzel bir akşamı geride bıraktık, inşallah üstüne koya koya gider. Çocuklara tatili de açıkladım. Belek’te ayın 17’sinde buluşacağız. İnşallah Allah bize de kupada yürümeyi gösterir” diye konuştu.
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