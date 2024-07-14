Yılmaz: Ümmetin yeni Çelebi Mehmed’lere ihtiyacı var!
Osmanlı Devletinin 5’inci padişahı Çelebi Mehmed, tahta çıkışının 611’inci yıl dönümünde kabrinin bulunduğu Yeşil Türbe’de Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği törenle anıldı.
Yeşil Meydanı’nda mehter takımının gösterileriyle başlayan etkinlik, Yeşil Türbe’de Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle devam etti. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Bayezid’in Ankara Savaşı’nın ardından Timur’a esir düşmesiyle başlayan 11 yıllık fetret devrinden Osmanlı’yı çıkarması dolayısıyla Çelebi Mehmed’in devletin ikinci kurucusu olarak anıldığını belirterek, “Bugün de aynı ferasetin, aklın tüm İslam aleminin derlenip toparlanmasına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.