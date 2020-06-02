Yılmaz Özdil’in açıklaması Fatih Altaylı ve Ahmet Hakan’ı karşı karşıya getirdi

Fatih Altaylı, kaçak yapılarıyla gündeme gelen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 'Bana yandaş medyadan 56 milyon dolarlık teklif geldi kabul etmedim' açıklamasının, 'yalan' olduğunu 'Teklif olsa küsuratlı olurdu' diye savunan Ahmet Hakan'a tepki gösterdi.

"Saçmalama Ahmet, ne küsuratı" başlıklı bir yazı kaleme alan Altaylı, Ahmet Hakan'a "Sen sen ol yarın birilerini transfer etmek istersen öyle küsurat işlerine falan girip komik olma. Sana bu paraları önermediler diye de bozulma." diye seslendi.

Altaylı'nın yazısı şöyle:

Yılmaz Özdil “Yandaş medya beni 5 milyon dolara transfer etmek istedi” diye açık açık yazınca Ahmet Hakan çok sinirlendi.

“Bu Özdil’in müritleri öyle salak ki, küsuratsız sallamalarına bile inanmaya hazır bir okur kitlesi var” demeye getirdi.

Hakan’a göre Yılmaz Özdil’e böyle bir teklif olmamış.

Teklif gerçek olsa imiş küsuratlı olurmuş.

Yani 5 milyon değil de, 4 milyon 925 bin, 311 dolar gibi mesela.

Niye böyle olması gerektiğini ise gerçekten anlamadım.

Mesela şimdi Ahmet Hakan gelip bana transfer teklif etse, “Fatihçiğim sana 7 milyon 243 bin 858 dolar versek Hürriyet’e gelir misin?” mi diyecek.

Yahu Ahmet kardeşim, transfer rakamları tam da böyle olur!

Az veya çok ama küsuratsız.

Sen sen ol yarın birilerini transfer etmek istersen öyle küsurat işlerine falan girip komik olma.

Sana bu paraları önermediler diye de bozulma.

Tabii bu olayda Yılmaz Özdil’in de bir eksiği var.

Transfer teklifinin kimden geldiğini de açıklamalıydı.

O olmadan eksik kaldı.