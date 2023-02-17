Yılmaz Özdil'den büyük edepsizlik! Bu nasıl bir çirkefliktir böyle

"Türkiye Tek Yürek” kampanyasına kamu kurumlarının da dahil olması, Sözcü'nün hazımsız yazarı Yılmaz Özdil'in de ayarlarını bozdu. Sanki milletin yanındaymış gibi bir algı oluşturmaya çalışan Özdil, kampanyadan "müsamere" diye bahsederek büyük bir ahlaksızlığa da imza attı.

Özdil, Sözcü'deki yazısında, "E, şimdi bakıyoruz… “Türkiye Tek Yürek” kampanyası yapılıyor. Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank gibi kamu kurumları “hayırsever” pozlarına bürünerek, sanki kendi ceplerinden veriyormuş gibi, zaten millete ait olan paraları millete bağışlıyor. (...) Türkiye tek yürek müsameresi bile aslında iki Türkiye fotoğrafı değil mi?" ifadelerini kullandı.