Yılmaz Özdil'den bomba sözler! Özgür Özel'i yerden yere vurdu
CHP genel başkanlığına seçilen Özgür Özel'e ve ekibine sert eleştirilerde bulunan Yılmaz Özdil, 'Manisa'da bile karşılığı olmayan biri, şimdi komple Türkiye'yi mi kazanacak. Yerel seçime kadar size yalan söylemeye devam edecekler.' dedi.
Yılmaz Özdil, CHP'nin CHP'nin yeni genel başkanı seçilen Özgür Özel ve ekibini topa tuttu.
"Değişim denilen ekip 13 yıldır kaybeden ekip" ifadelerini kullanan Özdil, "Aralarında sadece Kılıçdaroğlu yok. Ekip aynı ekip. Manisa'da bile karşılığı olmayan biri, şimdi komple Türkiye'yi mi kazanacak" diye konuştu.
'Aynı yalanlarla kandıracaklar'
Seçmeni, CHP yandaşı medya aracılığıyla aynı yalanlarla umutlandıracaklarını fakat neticenin aynı olacağını söyleyen Özdil, "Yerel seçime kadar size yalan söylemeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.