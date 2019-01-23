Yılmaz Özdil 'Büyük Atatürkçü mü yoksa Atatürk'ü en çok sömüren mi?'

Sözde Atatürkçü Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in yazdığı 1881 adet Mustafa Kemal kitabını 2500 liradan satışa çıkarmasının yankıları devam ediyor. Yıllardır Mustafa Kemal'i sömürerek Sözcü'de köşe karalayan Özdil'in, bu sefer M. Kemal adını kullanarak insanların cebindeki parayı almak istemesi toplum hemen hemen her kesiminden tepki gördü.

Toplam 4 milyon 702 bin 500 lira 'Sömürecek'

Çiftlikbank vurgunu ile kullanıcılardan milyonlarca lira çalan Mehmet Aydın için ''Bunların parasını almak sevap zaten abi, almazsan günah." diyen Özdil, Mustafa Kemal adını kullanarak 2500 liradan satışını yapacağı 1881 adet kitaptan kasasına toplam 4 milyon 702 bin 500 lira para koyacak.

'Büyük Atatürkçü mü yoksa Atatürk'ü en çok sömüren mi?'

Toplumun büyük bir bölümünün tepki gösterdiği Özdil'e bir tepki de Milat gazetesi yazarı Melih Esat Açıl'dan geldi. Açıl sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Atatürk'ün kendi kitabı olan Nutuk'un 25 TL olduğunu ve dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kitap satışı fiyatının olmadığını söyledi. Açıl, Özdil'in ''Büyük Atatürkçü mü yoksa Atatürk'ü en çok sömüren kapitalist mi?'' olduğunu sorarak vatandaşlara Uğur Mumcu'nun ''Bu ülkeyi soyanlar Atatürk maskesi kullanıyorlar dikkat etmek lazım'' sözlerini hatırlattı.