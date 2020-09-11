Yılmaz Güney anmasına sert tepki! 'Hitler de ressamdı'

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözde yönetmen, sinema oyuncusu, senarist ve yazar Yılmaz Güney’i ölüm yıl dönümünde andı.

Bakanlık tarafından yayınlanan mesajında, “Yazdığı senaryolar, yönettiği ödüllü filmler, canlandırdığı karakterlerle sinemamızın ‘Çirkin Kral’ı Yılmaz Güney’i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz” dedikten sonra tartışmalar alevlendi. Birçok sosyal medya kullanıcısı bir teröristin anılmasının doğru olmadığını dile getirdi.

"Hitler'i de sanatçı diye anmak gerekirdi"

Bakanlığın mesajına tepki gösteren, bir sosyal medya kullanıcısı, "Kendi karısının başına bardak koyup ateş eden şiddet bağımlısı medeniyetsizdir Yılmaz Güney, Ellerinde bir hakimin kanı olan, ailesini babasız yetim bırakan bu katili ölüm gününde sanatçıydı diye anacaksak, insanlık katili Hitler'i ressamdı diye yüceltip anmak gerekirdi." diyerek tepki gösterdi.

Defalarca konmünizm propagandası yapmak ve terör örgütlerine yardım etmekten ceza alan Yılmaz Güney, 13 Temmuz 1976 tarihinde hakimi öldürdüğü gerekçesiyle 18 yıl ve ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezası aldı.

1981'de cezaevinden firar eden Yılmaz Güney, Fransa'ya sığındı, burada Türk Devleti aleyhinde çalışmalarına devam eden Güney, 1983'te vatandaşlığından çıkarıldı.

Güney 9 Eylül 1984 tarihinde Fransa'da öldü. Mezarı Fransa'nın başkenti Paris'te bulunmaktadır.