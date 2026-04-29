Yılmaz: Gençlerimiz hiçbir zaman yalnız hissetmeyecek

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehitkamil Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda ilçe genelinde üniversite sınavlarına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik destekler sağlandı.



ÖĞRENCİLERE 42 BİN SORU KİTAPÇIĞI VERİLDİ

12. sınıf öğrencilerine yönelik olarak planlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) denemeleri Nisan ayı itibarıyla başladı. Öğrencilerin sınav pratiğini artırmayı ve eksiklerini görmelerini sağlamayı amaçlayan deneme sınavları kapsamında; 4 Mayıs’ta TYT, 6 Mayıs’ta AYT, 1 Haziran’da TYT ve 2 Haziran’da ise AYT oturumları gerçekleştirilecek. Yoğun katılımla gerçekleşen sınavlar, öğrencilerin gerçek sınav atmosferine alışmasına da önemli katkı sağlıyor. Yılmaz, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın bu zorlu süreçte yanında olmak, onların hayallerine bir adım daha yaklaşmasına katkı sunmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu kapsamda;42 bin adet TYT-AYT kazanım değerlendirme soru kitapçığını öğrencilerimize ulaştırıyor, deneme sınavlarıyla başarılarını pekiştiriyoruz.

GENÇLERİMİZ YALNIZ HİSSETMEYECEK

Deneme sınavları öncesinde öğrencilerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gençlerle yakından ilgilenerek moral verdi. Eğitime verdikleri desteğin yalnızca projelerle sınırlı olmadığını vurgulayan Yılmaz, sahada, öğrencilerin yanında olduklarını ifade etti. Yılmaz, “Biz bu süreci masa başında planlayıp kenara çekilen bir anlayışla değil, sahada gençlerimizin gözünün içine bakarak, onların heyecanını ve kaygısını hissederek yürütüyoruz. Üniversiteye hazırlık süreci kolay değil; yoğun emek, disiplin ve sabır gerektiriyor. Bu süreçte gençlerimizin yalnız olmadığını hissettirmek istiyoruz. Deneme sınavlarımızla onların seviyelerini görmelerini, eksiklerini fark etmelerini ve sınav stresini daha iyi yönetmelerini amaçlıyoruz” dedi.

75 BİN 600 SORU BANKASI TESLİM EDİLDİ

Yılmaz, “Bu sadece bir rakam değil; her bir kitapçık, bir gencimizin hayaline atılan adımdır. Aynı şekilde 12. sınıf ve mezun öğrencilerimize dağıttığımız 9 ayrı kitaptan oluşan TYT-AYT kitap setini toplamda 75 bin 600 adete çıkararak kitaplarımızı gençlerimize teslim ettik. Biz inanıyoruz ki; gençlerimize yapılan her yatırım, doğrudan geleceğimize yapılan yatırımdır. Bu nedenle eğitim alanındaki çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Şehitkamil’de hiçbir gencimizin ‘yalnızım’ demesine izin vermeyeceğiz. Her zaman yanlarında olacağız, sahada olacağız, birlikte başaracağız” diye konuştu.



Öğrencilerden tek beklentilerinin ülkesine ve milletine bağlı birer bireyler olması olduğunu ifade ederek, sınavlarında başarılar diledi.