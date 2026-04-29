AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde Terörsüz Türkiye Başarıya Ulaşacaktır

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörden tamamen arındırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Gül, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında kurulan komisyonun çalışmalarını tamamladığını ve hazırlanan raporun kamuoyuna sunulduğunu belirtti. Sürecin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrıları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin güçlü destekleriyle şekillendiğini ifade eden Gül, elde edilen neticenin Türkiye’nin geleceği için hayati önem taşıdığını söyledi.

BU BİR MİLLET PROJESİDİR

Sürecin kapsayıcılığına dikkat çeken Abdulhamit Gül, bu çalışmanın bir "Millet Projesi" olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Bundan sonraki aşamada bir millet projesi olarak; milletin ortak aklı ve siyasal mutabakatıyla ortaya çıkan, Türkiye'nin terörden arınarak terörsüz bir bölgeye kavuşması, Türk siyasetinin ve milletimizin ortak talebidir."

YASAL SÜREÇ VE TOPLUMSAL MUTABAKAT

Abdulhamit Gül, terörsüz Türkiye hedefinin Gazi Meclis çatısı altında yürütülecek yasal süreçlerle perçinleneceğini belirtti. Bu süreçte hiçbir ayrım gözetilmeksizin tüm toplumun kucaklanacağını vurgulayan Gül, konuşmasına şöyle devam etti: "Gazi Meclisimizde oluşturulacak yasal süreçlerde, orada çıkan politika çerçevesiyle birlikte; Türkü, Kürdü, Arabı, Sünnisi ve Alevisiyle 86 milyonun birinci sınıf ortak payda içerisinde buluştuğu bir geleceğe doğru çok önemli bir reformu başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum."

2028 VİZYONUYLA EMİN ADIMLAR

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine vurgu yapan Gül, 2028 hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin ve bölgenin huzuru için başlatılan bu tarihi sürecin başarıya ulaşacağına olan inancını tazeledi.