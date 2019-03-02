0553 313 94 23

Yılmaz: "Büyük bir heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Büyük bir heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz" dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:18
Yılmaz: "Büyük bir heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Büyük bir heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz" dedi.


Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun mitingine tüm vatandaşları davet etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Mart 2019 Pazar günü saat 16.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda halkla kucaklaşacağını hatırlatan Yılmaz, tüm vatandaşları; gönül insanı, mazlumların hür sesi olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek büyük Samsun mitingine ve büyük coşkuya ortak olmaya çağırdı.


"Sayın Cumhurbaşkanımızın gönlünde her zaman Samsun’un ayrı bir yeri vardır" diyen Yılmaz, "19 Mayıs kentimiz Cumhurbaşkanımıza, AK Parti’ye gönülden, büyük bir sevgiyle her zaman destek vermiştir. ‘Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ geliyor dendiğinde hepimiz gibi içlerini büyük bir heyecan sarmıştır. Çünkü sevgi karşılıklıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızı Pazar günü saat 16.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda ağırlayacağız. Tevazu, samimiyet ve gayret ile çıktığımız bu yolda liderimizin Samsun’da vereceği önemli mesajları, büyük coşkuyu sabırsızlıkla bekliyoruz. Halkımızı bu büyük güne ortak olmaya, Cumhurbaşkanımızı kucaklamaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:18
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki bebeklerini kaybeden aile üçüncü bebekleri için ’hidrosefali’ ile mücadele veriyor
    1. İki bebeklerini kaybeden aile üçüncü..
    2. Fatih Terim'den büyük neşter! İşte..
    3. Afrin Barajı yüzde 100 doldu
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli..
    5. Fuat Oktay'dan tarihi açıklama: Milli..
    6. Red Bull Uçuş Günü’ne ilk ayda iki..
    7. (Özel) Milli savunma sanayi..
    8. Joker operasyonunda 7 tutuklama
    9. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    10. Guti'den transfer hamlesi! Real..
    11. Lionel Messi geri döndü
    12. Enerji Bakanı ile Aile Bakanı..
    13. Çin Başkonsolosu, İzmir'e veda etti
    14. Sağlıklı ve gür saçlar için nasıl..
    15. Kiliselerde yaşanan cinsel taciz..
    16. Bakan Kasapoğlu’ndan Ankaragücü..
    17. Zeytinköy insanıyla gelişip değişiyor
    18. Hakkari’de 18 yerleşim yerinde karla..
    19. Trabzonspor, MKE Ankaragücü taraftarı..
    20. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    21. Ankara Büyükşehir Belediyesinden..
    22. Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü
    23. Yenimahallle Belediye Başkanı Yaşar:..
    24. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    25. Öykü Arin’le başlayan kampanyada bağış..
    26. Oktay: 2023'te milli uçağımızı..
    27. Cumhuriyetçilerden skandal afiş! Ilhan..
    28. Gurbetçi çift on dakikalık operasyonla..
    29. Galatasaray'dan Ryan Babel bombası!..
    30. Çin'den Kanada'ya Huawei tepkisi
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı