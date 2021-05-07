Yılmaz ailesinin acı günü: İsmail Azak vefat etti

MİKAV Onursal Başkanı, Refah Partisi eski Milletvekili ve Rize Eski Belediye Başkanı Şevki Yılmaz'ın kayınpederi ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın dedesi İsmail Azak 92 yaşında vefat etti.

İsmail Azak, çoklu organ yetmezliği sebebiyle bu gece hayata gözlerini yumdu. Cenaze namazının Bahçecik'te kılınacağı belirtildi.

Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Yılmaz, "İnnalillahi... Değerli İnsan Muhterem Kayınpederim İsmail Azak büyüğümüz 92 yaşında Hakkın Rahmetine vasıl oldu İnşallah. Allah rahmet etsin.Uzun yıllar süren hastalığını Şehadetine vesile kılsın. Makamını sevenleriyle Cennet eylesin. Amiin. Elfatiha.." ifadelerini kullandı.

Merhumun torunu Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da, İnna Lillahi Ve İnna İleyhi Raciun Gönlü Beytullah’a, dili Zikrullaha bağlı, mütevazi ve çalışkan hayatı, her daim mütebessim çehresi ile kendisinden çok şey öğrendiğim, Bahçecik eşrafından can Dedem İSMAİL AZAK, güzel bir gecenin sabahında Rahmeti Rahmana kavuştu. Rabbim rahmetiyle karşılasın. Ruhu şad, makamı Âli, mekanı Cennet olsun. Ruhuna üç İhlas, bir Fatiha..." diye yazdı.