Yılmaz Ağabeyi dua ve rahmetle anıyoruz

Gazetemizin emektar isimlerinden, Türk basın ve fikir dünyasının yüz akı Yılmaz Yalçıner Ağabey, vefatının dördüncü sene-i devriyesinde dualarla yâd ediliyor. Kalemini hak ve hakikat nâmına eline alan, 1963 yılında başladığı gazetecilik mesleğinde daima doğruyu yazan Yalçıner, Üstad Necip Fazıl Kısakürek ile temas etmenin yanı sıra Sebil Dergisi Yazı İşleri ekibinde yer alarak Üstad Kadir Mısıroğlu ile yol arkadaşlığı yaptı. Çeyrek asrı aşan süre boyunca Cuma, Vakit ve Akit’te mesai yapan Yılmaz Yalçıner, ileri görüşlü gazeteciliği, naif üslubu ve eşsiz tespitleriyle daima adından söz ettirdi. 12 Eylül darbesine tepki olarak 1980 yılında 3 arkadaşı ile birlikte uçak kaçırma teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle ömrünün 11 yıl 7 aylık süresini cezaevinde geçiren Yalçıner, böbrek yetmezliğine bağlı gelişen rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 75 yaşında hayatını kaybetti. 7 Aralık 2021’de ruhunu Rahman’a teslim eden Yılmaz Ağabey cenazesi Nakkaştepe Mezarlığı’nda medfun bulunuyor. Diyarbakır Cezaevi’nde işkence ve zulümlerle geçen günlerinin ardından 1991 yılında tahliye olan Yalçıner, zindan süreci sonrası Cuma dergimizde vazife başı yaptı. Yalçıner, gazetemizde de büyük ilgi gören “Arşiv” ve “Evim Evim Güzel Evim” sayfalarını yayına hazırladı. Yalçıner, o günleri şöyle anlatmıştı: “(Cezaevinden) dışarıya çıktığımda hemen herkesin ‘bir vebalı görmüşcesine benden kaçtığı’ dönemde Cuma dergisi, hemen ardından Vakit ve Akit mesleğime dönmeme vesile oldu. Müteşekkirim. Çeyrek asrı aşkın bu çatı altında, yazdım, çizdim...”