Yıllarımız rüyada geçiyor



Derin bir uykuya dalan insanın vücudunda hormonlar dengeleniyor. Sinir, sindirim ve bağışıklık sistemleri kendi içinde arınma faaliyetine geçiyor...

Güzelliğin zindeliğin sırrı uykuda.. Geç yatıp uykusunu tam olarak alamayanların, bunun faturasını hemen ertesi sabah ödemek zorunda kaldığını ifade ediyor uzmanlar.. Uykusuz kalmış kişilerin göz altı torbaları morarıyor, şişiyor, yüzünde çizgiler oluşuyor, cildi solgun ve kuru bir hal alıyor.

Uykunun sadece iki gün arasındaki karanlık ve yatakta geçirilen süreç olmaktan öte önem taşıdığı artık ispatlandı.. Normal bir insan hayatı boyunca toplam 50.000 saat rüya veya altı yıl boyunca sadece rüya görürüz.

Uyurken unutmamanız gereken karanlıkta uyumak.. Uzmanlar, kanımızdaki büyüme hormonu düzeyinin uykuya dalar dalmaz ani yükseliş gösterdiğini tespit etmiş. Bu sebeple, uykunun ilk 3.5 saatinin gerçek sağlık güzellik uykusu olduğunu belirtiyorlar. Ancak, uykunun derin olması şart..



Şunu da unutmayın ki, ne kadar uzun süre yatakta kalırsanız kalın; huzursuz bir uyku ya da yanlış yastık da sabahları kırışık yüzle uyanmanıza neden olur. Alabileceğiniz en iyi önlem, olabildiğince alçak yastıkla uyumayı alışkanlık haline getirmektir.

Ne kadar değil nasıl uyuduğunuz önemlidir. Gerekli olan derin uyku 6 saate de sığdırılabilir. Ancak çoğu insan, beden ve beynini yeni güne hazırlayabilmek için genellikle 7-8 saat uykuya ihtiyaç duyar. Bu da kişinin kendini iyi hissetmesi için kaçınılmaz..

Kesintisiz verimlilik, sadece iş yerinde değil boş zamanlarda da bekleniyor. Bu durumda 8 saat uyku, tembellere özel bir ihtiyaç mı? Kesinlikle hayır. Çünkü şu kanıtlanmış bir gerçek ki sık sık yeterince derin ve uzun uyku uyuyamayan kişiler, hastalıklara karşı daha dayanıksız oluyor.