Yıllardır yanlış biliyormuşuz: Günde 2 litre su içmeye gerek yok

Bilim dünyasında uzun yıllardır tartışmasız kabul edilen “günde iki litre su içilmeli” önerisi, yeni bir araştırmayla geçerliliğini yitirdi. Science dergisinde yayımlanan ve 23 ülkeden 5 bin 600 kişinin verilerinin incelendiği çalışma, ideal su tüketiminin evrensel bir ölçüye bağlanamayacağını ortaya koydu.

23 ülkeden binlerce katılımcı incelendi

Japon bilim insanı Yosuke Yamada ve ekibi tarafından yürütülen araştırmada, katılımcıların yaşları, vücut yapıları, yaşadıkları iklim koşulları ve günlük fiziksel aktiviteleri detaylı biçimde analiz edildi. Elde edilen sonuçlar, su ihtiyacının bireysel faktörlere bağlı olarak radikal biçimde değiştiğini gösterdi.

Bazılarına 1 litre yetiyor, bazıları 10 litreye ihtiyaç duyuyor

Araştırma verilerine göre bazı yetişkinler için günde 1–1,5 litre su yeterli olurken, yoğun fiziksel aktivite yapan veya sıcak ve zorlu iklim koşullarında yaşayan bireylerde bu miktar 6 ila 10 litreye kadar çıkabiliyor. Ortalama değerlere bakıldığında ise 30’lu yaşlardaki erkeklerin günlük su tüketimi 4,3 litre, kadınların ise 3,4 litre seviyesinde ölçüldü. Bu oranların 70 yaş sonrasında erkeklerde 3,1 litreye, kadınlarda ise 2,8 litreye gerilediği kaydedildi.

Kas kütlesi su ihtiyacını artırıyor

Uzmanlar, kas dokusunun yağ dokusuna kıyasla daha fazla su barındırdığına dikkat çekerek, kas kütlesi yüksek bireylerin daha fazla sıvıya ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Ayrıca çevresel faktörlerin etkisi de net biçimde ortaya kondu. Hava sıcaklığının 10 derecenin üzerine çıkmasıyla su ihtiyacının hızla arttığı, en yüksek sıvı gereksiniminin ise ekvator kuşağında yaşayan bireylerde görüldüğü belirtildi.

Yetersiz sıvı tüketimi ciddi hastalıklara yol açabilir

ABD Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü’nden araştırmacı Natalia Dmitrieva, yetersiz su tüketiminin vücuttaki sodyum seviyesini yükselttiğini ifade etti. Yüksek sodyum düzeylerinin erken yaşlanma belirtilerinin yanı sıra kalp yetmezliği, felç, diyabet ve demans gibi ciddi kronik hastalıklarla doğrudan bağlantılı olabileceği uyarısında bulunuldu.