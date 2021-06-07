Yıllarca Filistinlileri katleden Netanyahu çöküyor!

İsrail'de muhaliflerin oluşturduğu koalisyon nedeniyle 12 yıllık iktidarını kaybetmek üzere olan Başbakan Binyamin Netanyahu, yeni koalisyon hükümetinin demokrasi tarihinin "en büyük seçim sahtekarlığının" sonucu olduğunu iddia etti.

Netanyahu'nun iddialarına yanıt veren ve yeni koalisyonda başbakan olması öngörülen Naftali Bennett, Netanyahu'ya geride bir enkaz bırakmaması uyarısında bulunarak, "Başında sen olmasan bile insanların hükümet kurmasına izin verilir." diye konuştu.

Başbakan Netanyahu'nun değerlendirmesi, İsrail İç Güvenlik (Shin Bet) Şefinin ülkede yaşanabilecek " şiddet" olasılığı konusunda kamuoyunu uyarmasının ardından geldi.

Netanyahu, aşırı sağcı Likud Partisi milletvekillerine hitap ettiği sırada, "Bana göre ülke tarihinin ya da herhangi bir demokrasi tarihinin en büyük seçim sahtekarlığına tanık oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Suçlamalarının merkezine solcu, merkezci ve Arap partilerle koalisyon kurmama sözü veren Bennett'i oturtan Netanyahu, ancak Bennett'in seçim kampanyası sırasında verdiği sözü tutmadığını söyledi.

Son iki yılda dört defa seçime gidilen ülkede Bennet ve Yair Lapid, çok sayıda partinin katılımı ile koalisyon konusunda anlaştıklarını duyurmuşlardı. İkişer yıl olacak dönüşümlü başbakanlık koltuğuna önce Bennett ardından Lapid oturacak.

Yeni hükümetin Parlamentodan güvenoyu alması için şu ana kadar herhangi bir tarih belirlenmedi.

Bennett televizyonda yaptığı konuşmada, Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Meclis başkanı Yariv Levin'i zaman kazanmaya çalışmaması konusunda uyardı ve oylamanın çarşamba günü yapılması gerektiğini hatırlattı. Levin'den herhangi bir cevap gelmedi.

2009'dan bu yana başbakanlık yapan Netanyahu'ya artık bırakması çağrısında bulunan Bennett, "Bırak artık, Ülkenin ilerlemesine izin ver. Hepimiz, tüm ulus olarak, seni görevin sırasında yaptığın iyiliklerle hatırlamak istiyoruz. Sayın Netanyahu, arkanda yakılıp yıkılmış bir enkaz bırakma" diye konuştu.

Müstakbel yeni hükümete karşı çıkan göstericiler, parti liderlerinin evlerinin yakınında protesto gösterileri düzenliyor. Liderlerin güvenlikleri arttırılmış durumda.

Başı yolsuzluk davalarıyla belada olan ve görevi bırakmaya yanaşmayan Netanyahu, "Biz, arkadaşlarım ve ben Likud'da, bu tehlikeli sahtekarlık ve teslimiyet hükümetinin kurulmasına şiddetle karşı çıkacağız. Ve Tanrı korusun, eğer olur da kurulursa onu çok çabuk indireceğiz." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Yamina Partisine liderlik eden ve işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı bölgelerinin ilhak edilmesini savunan Bennett, Netanyahu’nun koalisyonu "aşırı solcu" olarak tanımlamasının ise "başka bir yalan" olduğunu söyledi.