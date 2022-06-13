Yıllar sonra Türkiye'de üst düzey zirve: Zamanı gelmişti

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Türkiye-İtalya ilişkilerinin çok iyi olduğunu ve sağlam bir yolda ilerlediğini belirterek, gelecek ay İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye ziyaretine ilişkin, "Hükümetler arası zirvede, geçen aylarda üzerinde çalıştıklarımızın meyvelerini toplayabileceğimizi umuyoruz." dedi.

Marrapodi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 26 Ocak'ta güven mektubunu sunarak göreve başlamasının ardından ilk kez verdiği röportajda, ikili ilişkileri, gelecek ay Türkiye ile İtalya'nın düzenlemesi planlanan hükümetler arası zirveyi ve uluslararası gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Göreve başlayalı yaklaşık 6 ay olduğunu hatırlatan Marrapodi, "Çok büyüleyici bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir ülke, siyasi açıdan da çok önemli. Bu nedenle Türkiye'de çalışmak profesyonel ve politik açıdan ilgi çekici." diye konuştu.

Marrapodi, Türkiye-İtalya ilişkilerinin her zaman çok iyi olduğunu belirterek, "Ülkenizde olmaktan mutluyum. Buraya geldiğimde çok sıcak şekilde karşılandım. Gerçekten çok memnunum. Buraya geldiğimde de memnundum, aradan 5 ay geçtikten sonra hala memnunum." ifadelerini kullandı.

"Taahhüdüm, yeni hedeflere ulaşmak için ikili ilişkileri geliştirmek"

İkili ilişkileri değerlendiren Marrapodi, "İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkinin zaten çok iyi olduğu görüşündeyim. İlişkiler çok sağlam bir yolda. Örnek verecek olursak, önemli ve çarpıcı bir hedefe, 23 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaştığımızı söyleyebiliriz. Bundan mutlu olmalı mıyız? Evet. Memnun kalmalı mıyız? Evet. Ama şunu da hesaba katmalıyız ki bir hedefe her ulaştığımızda kendimize bir başka yeni hedef belirlemeli ve ona hazırlanmalıyız." dedi.

Marrapodi, Türk ve İtalyan iş dünyası arasında çok olumlu çalışmalar yürütüldüğüne ve karşılıklı yatırımların yapıldığına da dikkati çekti.

İtalya'da öğrenim görmeyi tercih eden Türk öğrencilerin sayısının giderek arttığını dile getiren Marrapodi, çok sayıda İtalyan öğrencinin de Türkiye'deki üniversiteleri tercih ettiğini söyledi.

Marrapodi, kendi görev süresine ilişkin şunları kaydetti:

"Taahhüdüm, yeni hedeflere ulaşmak için ikili ilişkileri geliştirmektir. Bu da her zaman yaptığımız gibi, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) perspektifi çerçevesinde olmalıdır. İtalya, bu konuda her zaman Ankara'nın yanında olmuştur. Türkiye'nin katılım sürecini en başından beri güçlü şekilde destekledik."

"Hükümetler arası zirve, bir dönüm noktası olacak"

Türkiye ile İtalya arasında hükümetler arası zirvenin birkaç hafta içinde 10 yıl aradan sonra düzenleneceğini belirten Marrapodi, "En üst düzeyde düzenlenecek bir toplantının zamanı gelmişti." dedi.

Marrapodi, bu toplantı 10 yıl aradan sonra düzenlense de iki ülke liderlerinin geçen yıl G20 Zirvesi çerçevesinde Roma'da ve NATO Liderler Zirvesi kapsamında Brüksel'de olduğu gibi çeşitli vesilelerle zaman zaman bir araya geldiğini de hatırlattı.

Türkiye ve İtalya arasındaki temasların yıllar içinde sürdüğünü söyleyen Marrapodi, şöyle devam etti:

"Hükümetler arası zirve gibi bir organizasyonun her zaman büyük çaba gerektirdiğini unutmamalıyız. Şimdi bu zirveyi düzenleyecek noktaya geldiğimiz için mutluyuz. Hükümetler arası zirve, bir dönüm noktası olacak. Bir yandan benim görev süremin ilk altı ayında gerçekleşmiş olacak; diğer yandan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun Antalya Diplomasi Forumu'na katılımı ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İstanbul'da bir araya gelmesinden birkaç ay sonra düzenlenecek. Bu bakan düzeyindeki toplantılarda aynı zamanda birçok üst düzey yetkili de bulunmuştu. Dolayısıyla hükümetler arası zirvede, geçen aylarda üzerinde çalıştıklarımızın meyvelerini toplayabileceğimizi umuyoruz."

Hükümetler arası zirvede uluslararası gündemin en önemli konusu olan Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yanı sıra bölgesel gelişmelerin, barış ve istikrar konularının ve ikili ilişkilerin masada olacağını belirten Marrapodi, "Umuyoruz ki bu, her alanda çok şey elde ettiğimiz, sonuçları değerlendirebileceğimiz ve gelecekte yeni sonuçlar için nasıl çalışabileceğimizi ele alabileceğimiz bir fırsat olur." dedi.

Marrapodi, gıda güvenliği, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji gibi etkileşim halindeki bazı önemli konuların da zirvede ele alınacağını söyledi.

"Savunma sektöründeki iş birliği, ikili ilişkilerimizin çok önemli bir yönüdür"

Türkiye ve İtalya arasında savunma sanayi iş birliğine ve Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki ortak SAMP-T füze projesinin son durumuna ilişkin soruya Marrapodi, "Savunma sektöründeki iş birliği, ikili ilişkilerimizin çok önemli bir yönüdür. Bu alanda faaliyet gösteren Türk ve İtalyan şirketlerinin birlikte elde ettikleri mükemmel sonuçlar bunu açıkça gösteriyor." yanıtını verdi.

Marrapodi, savunma sanayi içinde ikili iş birliğinin önemini işaret ederek, "İtalya, Türkiye'yi her zaman endüstriyel iş birliği için stratejik bir ortak olarak görmüştür." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Draghi'nin, NATO Zirvesi kapsamında Brüksel'de bir araya geldiklerini hatırlatan Marrapodi; orada İtalya'nın, NATO ittifakının diğer ortaklarıyla birlikte, Roma ve Ankara arasındaki ortak endüstriyel iş birliğinin güçlendirilmesi için katkı sunmaya hazır olduğunu belirttiğini aktardı.

Marrapodi, "NATO'nun kolektif güvenliğimizin temel taşı olduğunu düşünüyorum." dedi.

İtalya'nın, Doğu Avrupa'daki hava sahasının güvenliğini sağlamaktan Akdeniz'de devriye gezmeye kadar NATO savunmasına sunduğu katkıların da İttifak'ın başarısında önemli rol oynadığını belirten Marrapodi, ülkesinin transatlantik savunma ve uluslararası güvenliğe önemli miktarda askeri kaynak ve insan kaynağı ayırdığını söyledi.

Marrapodi, "Stratejik açıdan bakıldığında, İtalya ve Türkiye güvenlik konularında ortak bir vizyona sahip ve NATO çerçevesinde yakın iş birliği yaparak uluslararası istikrar ve barışa güçlü bir şekilde bağlıdır. Akdeniz bölgesindeki benzersiz konumları, İtalya ve Türkiye'yi NATO'nun güney kanadının savunmasını güvence altına almaya yardımcı olan çok önemli aktörler haline getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna-Rusya Savaşı

Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin, ülkesinin tutumunun net olduğunu ve en başından bu yana Rusya'nın Ukrayna'ya "haksız ve sebepsiz" saldırılarını kınadıklarını belirten Marrapodi, İtalya'nın Ukrayna halkının yanında yer alarak Avrupalı ​​ortakları ve NATO müttefikleriyle çalıştığını söyledi.

Marrapodi, "Bunu Ukrayna halkına da kendimize de borçluyuz." ifadesini kullandı.

İtalya'nın, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'yı diyalog için aynı masada bir araya getirmek amacıyla kolaylaştırıcı çabalarını desteklediğini belirten Marrapodi, hem mevcut durumda çok ihtiyaç duyulan ateşkes için ortaya koyulan çabalara hem de Birleşmiş Milletler (BM) ile iş birliği içinde tahıl ihracatını kolaylaştırmak üzere Karadeniz'de koridor açma olasılığı için ortaya konulan çabalara dikkati çekti.

"Libya'daki istikrar önemli"

Marrapodi, Libya'daki son duruma ilişkin ise "İtalya, BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın tüm siyasi partilerin uzlaşması için ortaya koyduğu çabayı destekliyor." dedi.

Uzlaşının, güvenlik ve istikrarı korumak için çok önemli olacağını kaydeden Marrapodi, "Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin anayasal yoldan doğru bir şekilde yapılması yönündeki çabalarını destekliyoruz. Libya'daki istikrar, tüm Akdeniz bölgesinin istikrarı için çok önemli." diye konuştu.

Milan taraftarı İtalya Büyükelçisi, Türk futbolunu da yakından takip ediyor

Marrapodi, iki ülkenin futbol sevgisine ve karşılıklı liglerde yer alan sporculara ilişkin soru üzerine, kendisinin İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan taraftarı olduğunu ve 11 yıl aradan sonra şampiyonluğu tatmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Sporun önemli olduğunu belirten Marrapodi, "İtalya Birinci Futbol Ligi'nde çok iyi Türk futbolcular var." dedi.

Marrapodi, İtalya'da teknik direktörlere Türkiye'deki "hoca" hitabıyla eş değer şekilde, "mister" diye hitap edildiğini hatırlatarak, Türkiye'de de çok iyi İtalyan futbolcuların ve teknik direktörlerin olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin de İtalyan olduğunu işaret eden Marrapodi, "Sporun, kültür ve bilgi birikimini paylaşmanın önemli bir aracı olduğunu düşünüyorum. Spor, önemli bir kültür ve barış aracıdır." diye konuştu.

Marrapodi, şöyle devam etti:

"Henüz Türkiye'de tuttuğum bir takım yok. Kendime biraz süre tanıyıp, belki de öyle karar vereceğim. Önemli olan, fair play içinde çok güzel futbol maçlarını, fair play ruhuna sahip taraftarlarla izlemek. Bence en önemlisi bu. Oğlumu, rekabetin adil bir ortamda sürdürüldüğü bir ortamda stadyuma götürebilmek isterim. Türkiye, İtalya ve dünyanın her yerindeki futbol takımları kazanma hedefiyle karşı karşıya gelmeli ancak sporda adalet en önemli şeydir."

Marrapodi, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'un 38 yıl aranın ardından elde ettiği başarıya dikkati çekerek, "İnsanların günlerce kutladığını gördüm ve anladığım kadarıyla tüm bu kutlamalar barışçıl ve adil bir şekilde yapıldı. Bu çok önemli." dedi.

MKE Ankaragücü'nün Spor Toto 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e çıktığını da hatırlatan Marrapodi, takıma ve taraftarlarına şampiyonluğu sürdürmeleri dileğinde bulundu.