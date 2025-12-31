  • İSTANBUL
Yılın son gününde okullara kar molası! Hatay'da 10 ilçede ders zili çalmayacak
Eğitim

Yılın son gününde okullara kar molası! Hatay'da 10 ilçede ders zili çalmayacak

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yılın son gününde okullara kar molası! Hatay'da 10 ilçede ders zili çalmayacak

Meteoroloji’nin dondurucu soğuk ve kar uyarısının ardından Hatay’ın birçok ilçesi sabah saatlerinde beyaz örtüyle güne başladı.

Hatay'ın Antakya, Defne, Belen, İskenderun, Samandağ, Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü, Hassa ve Arsuz ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

Kentte yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 10 ilçenin kaymakamlıklarınca karar alındı.

Antakya, Defne, Belen, İskenderun, Samandağ, Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü, Hassa ve Arsuz ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, eğitime bugün için ara verildiği, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

