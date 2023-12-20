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Gündem Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak! İşte tahminler...
Gündem

Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak! İşte tahminler...

Yeniakit Publisher
2023-12-20 07:35:00 -
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak! İşte tahminler...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 40 seviyesine yükseltmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yarın toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde yüzde 40'a yükseltilmişti.

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.

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Yorumlar

Muhammed Ali

Yılın son Allah'a cc savaş ilanı diyecektiniz her hal.

Timur

Faiz haram değil mi?
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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