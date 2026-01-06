Yılın İlk Gününde Bahçelievler’de 100 Çocuk Bisikletine Kavuştu

Soğanlı Meydanı’nda düzenlenen etkinlik, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü. Program kapsamında çekilişle belirlenen 100 çocuk, bisikletlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Bahçelievler Belediyesi, bugüne kadar toplam 3 bin 701 bisikleti çocuklarla buluşturduğunu açıkladı. Her ay düzenlenen çekilişle 100 çocuğu bisiklet sahibi yapmaya devam eden belediye, bu uygulamayı önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürecek.

"Amacımız Bisiklet Kullanımını Teşvik Etmek"

Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, bisikletin hem sağlıklı bir yaşam hem de çevre bilinci açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Her ay 100 Bahçelievlerli komşumuza bisiklet hediye ediyoruz. Bahçelievler’de bisiklet yolları yaptı. Karbon salınımını azaltmak ve sağlıklı bir yaşamı teşvik etmek için bu tür projeleri hayata geçirmek sorumluluğumuz. Amacımız, ilçemizde herkesin sporu hayatının bir parçası haline getirmesi."

Bisikletler Çocuklara Teslim Edildi

Program kapsamında İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır sahnede sembolik olarak üç çocuğa bisikletlerini teslim etti. Çekilişi kazanan diğer talihliler ise tören sonunda bisikletlerini aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sürpriz bir açıklama yaparak Bahçelievler Belediyesi’nin her ay düzenli olarak dağıttığı 100 bisiklete önümüzdeki ay 500 bisiklet daha ekleneceğini ve toplam sayının 600’e çıkarılacağını duyurdu.

Bahçelievler Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden düzenlediği çekilişlerle ilçede yaşayan vatandaşlara bisiklet hediye etmeye devam edeceğini duyurdu. Belediye Başkanı Hakan Bahadır, dağıtım sürecinin tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bakış açımız şu; çocuklarımızın hepsine bisiklet verebilmek. Her ay 100 tane dağıtıyoruz. ‘Bana çıkmadı, bana verin’ diyorlar ama bunu dağıtma şeklimiz bu şekilde şeffaf. Sosyal medya hesaplarımızdan başvuru yapılıyor ve kura ile belirleniyor. Burada hem çocuklarımıza bisiklet dağıtmayı hedefliyoruz hem de bisiklet bilincini oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü biz çocuklarımızın, gençlerimizin, orta yaşlıların, herkesin ölene kadar spor yapmasını düşünüyoruz. Bakış açımız bu bizim."

Başkan Bahadır, Bahçelievler’de hiçbir vatandaşı ayırt etmeden hizmet sunduklarını belirterek, "Herkese eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz. Yeter ki çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve engelli vatandaşlarımız mutlu olsun. Bahçelievler’de yaşayan herkes mutlu olsun" dedi.