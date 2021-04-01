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Gündem ‘Yılın Gazetecisi’ ödülü Muharrem Coşkun’un
Gündem

‘Yılın Gazetecisi’ ödülü Muharrem Coşkun’un

Dünya Basın Mensupları Derneği (DBMD) tarafından bu yıl 10.’su gerçekleştirilen ‘Yılın En İyileri’ ödül töreninde ‘Yılın Gazetecisi’ ödülüne Akit TV Haber Koordinatörü ve Ana Haber Sunucusu Muharrem Coşkun layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 09:34:00 -
‘Yılın Gazetecisi’ ödülü Muharrem Coşkun’un

 Yeni Akit  İstanbul 

Akit TV’ye büyük ödül. Dünya Basın Mensupları Derneği (DBMD) tarafından bu yıl 10.‘su gerçekleşen ‘Yılın En İyileri’ ödülleri sahiplerini buldu. İş, sanat, medya ve siyaset dünyasından ‘en iyiler’in ödüllendirildiği kategoride, ‘Yılın Gazetecisi’ ödülü Akit TV Haber Koordinatörü, Kırmızı Masa Programı ve Ana Haber sunucusu Muharrem Coşkun’a verildi.

Çok sayıda tanınmış isim

Çırağan Sarayı’nda düzenlenen ödül törenine; siyaset, medya, iş ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı. ‘Yılın En İyileri’ ödül töreninde, ‘Sinemaya Hizmet Ödülü’ Hülya Koçyiğit’e, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü Kerem Alışık’a, ‘En iyi Kadın Oyuncu’ ödülü ise “Payitaht Abdülhamid” dizisinden tanıdığımız Vildan Atasever’e gitti.

Milletten yana gazetecilik

Törende, Akit TV Haber Koordinatörü, Ana Haber ile Kırmızı Masa Programı yapım ve sunucusu Muharrem Coşkun da, ‘Yılın Gazetecisi’ ödülüne layık görüldü. Ödülleri Dünya Basın Mensupları Derneği Genel Başkanı Muzaffer Tunç takdim etti. Törende konuşan Coşkun, “Bizleri ödüllendiren milletimize ve Dünya Basın Mensupları Derneği’ne teşekkür ediyorum. Cesur, adil ve milletten yana gazetecilik anlayışımızı sürdüreceğiz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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