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Meteoroloji saat vererek uyardı: Saatler içerisinde gelip günlerce sürecek!

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Saatler içerisinde gelip günlerce sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, İstanbul'da sıcak ve güneşli hafta sonunun ardından yağışlı hava etkisini gösterecek.

#1
Foto - Meteoroloji saat vererek uyardı: Saatler içerisinde gelip günlerce sürecek!

İstanbul'da günlerdir etkili olan sıcak hava, pazar akşamından itibaren yerini yağışlı sisteme bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre kentin de aralarında bulunduğu Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - Meteoroloji saat vererek uyardı: Saatler içerisinde gelip günlerce sürecek!

PAZAR AKŞAMI YAĞIŞ BAŞLIYOR Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmesine göre hafta sonu Türkiye genelinde güneşli ve açık bir hava hakim olacak. İstanbul'da sıcaklıkların hafta sonu yaklaşık 30 dereceye ulaşması beklenirken, pazar akşamından itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek. Şen, özellikle İstanbul'da pazar akşamına kalınmaması konusunda vatandaşları uyardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Meteoroloji saat vererek uyardı: Saatler içerisinde gelip günlerce sürecek!

"Güzel bir hafta sonu tüm Türkiye'de. Deniz ve orman dışı piknik yürüyüş ile değerlendirin. Pazar akşama kalmayın İstanbul'da. Eve dönün. İstanbul hafta sonu 30 derece. Pazar akşam yağmur geliyor. Çarşamba'ya kadar yağmur aralıklı devam. Sıcaklık önümüzdeki hafta başı 4-5 derece düşecek. Marmara ve Karadeniz dışında yağış önümüzdeki hafta da yok."

#4
Foto - Meteoroloji saat vererek uyardı: Saatler içerisinde gelip günlerce sürecek!

YAĞIŞ ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK İstanbul'da pazar akşamı başlaması beklenen yağışların çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Yağışla birlikte sıcaklıklarda da düşüş yaşanacak. AKOM verilerine göre İstanbul'da pazartesi günü metrekareye 3 ila 7 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Kentte sıcaklıkların ise en yüksek 26, en düşük 19 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

#5
Foto - Meteoroloji saat vererek uyardı: Saatler içerisinde gelip günlerce sürecek!

MARMARA VE KARADENİZ'DE YAĞIŞ BEKLENİYOR Meteorolojik tahminlere göre önümüzdeki hafta Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'un yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışla birlikte bölge genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Karadeniz dışında kalan Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise önümüzdeki hafta önemli bir yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerde yüksek sıcaklıkların etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

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