Meteoroloji saat vererek uyardı: Saatler içerisinde gelip günlerce sürecek!

MARMARA VE KARADENİZ'DE YAĞIŞ BEKLENİYOR Meteorolojik tahminlere göre önümüzdeki hafta Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'un yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışla birlikte bölge genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Karadeniz dışında kalan Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise önümüzdeki hafta önemli bir yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerde yüksek sıcaklıkların etkisini sürdürmesi öngörülüyor.