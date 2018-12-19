Yılın Enerji Markası Alpet seçildi

Altınbaş Holding’in akaryakıt markası Alpet, Marka ve Kariyer Zirvesi kapsamında düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri’nde ‘‘Yılın Enerji Markası’’ seçildi. Ekonomi dünyasının en iyi firmalarını bir araya getiren ikinci Marka ve Kariyer Zirvesi, Türkiye Altın Marka Ödülleri’ne ev sahipliği yaptı. İstanbul’da gerçekleştirilen ödül törenine yurt içi ve yurt dışından 700’e yakın davetli katıldı. Altınbaş Holding’in akaryakıt dağıtım alanında faaliyet gösteren markası Alpet, ‘Yılın Enerji Markası’ ödülüne layık görüldü.