"Yılın en sürtüğü" Kendi isminizi kendiniz koymuşsunuz itiraz neye?
Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gezici vandallar için ‘sürtük’ demesine tepki gösteren ‘Gezi’ zekalılara kendi eylemlerinde taşıdıkları pankartlar gösterilerek cevap verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Dolmabahçe Camii’ne girerek talan edip, içki içen gezicilerle ilgili ‘sürtük ifadesini kullanmıştı.
Erdoğan’ın sözünden alınan ‘Gezi’ zekalı solaklar ‘ahlak’ naraları atmaya başladı.
"Yılın en sürtüğü" pankartları
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında, gezici tayfanın sözde kadın hakları ile ilgili yaptıkları yürüyüşlerde taşıdıkları “Yılın en sürtüğü” pankartları gösterildi.