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Yılın çalımı! Fenerbahçe yıldız golcüyü Galatasaray'ın elinden kaptı

Galatasaray'ın kancayı taktığı Demba Ba, gol yollarında sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'a sunuldu.

21 Ocak 2019 Pazartesi 20:28
Yılın çalımı! Fenerbahçe yıldız golcüyü Galatasaray'ın elinden kaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de forvete Demba Ba'nın ismi gündeme geldi.

Senegalli forvetin, menajerler tarafından sarı-lacivertli kulübe önerildiği öğrenilirken, son kararı teknik direktör Ersun Yanal'ın vereceği belirlendi. Galatasaray'ın da radarında olan Demba Ba, geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe'de forma giymiş ve 17 maçta 5 gol, 2 asistle başarılı bir grafik çizmişti.

Oynamaya hazır

Sakatlıkları nedeniyle son dönemde gözden düşen 33 yaşındaki yıldızın düzeldiği ve hazır durumda olduğu belirtiliyor. Demba Ba'nın bonservisini elinde bulunduran Çin'in Shanghai Shenhua kulübünün, oyuncuyu bedelsiz kiralamaya hazır olduğu ifade edildi. 2014-15 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Ba, attığı goller sonrası 13 milyon euro bonservis bedeliyle Shenhua'ya gitmişti.

Türkiye'ye gelmek için valizlerini topladığı öne sürülen Dembe Ba için diğer bir iddia da adresinin Galatasaray olabileceği yönünde. Yabancı basında tecrübeli futbolcunun Galatasaray'ın da gündeminde olduğu hatırlatılırken Türkiye'ye geldiğinde iki ekiple de görüşmeyi planladığı iddiası ortaya atıldı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 20:28
  1. Fenerbahçe
  2. Demba Ba
  3. Beşiktaş
  4. Galatasaray
  5. Ersun Yanal

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