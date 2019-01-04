0553 313 94 23

Yılın bombası! Oğuzhan, Cengiz Ünder'in yanına gidiyor

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalyan ekibi Roma, bu sezon Beşiktaş'ta beklentileri bir türlü karşılayamayan Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katmak istiyor.

04 Ocak 2019 Cuma 18:06
Yılın bombası! Oğuzhan, Cengiz Ünder'in yanına gidiyor

Beşiktaş'ta taraftarların eleştirdiği isimlerden olan Oğuzhan Özyakup için İtalya'dan flaş transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan "Il Messaggero" gazetesinin haberine göre Roma, Beşiktaş'ın 26 yaşındaki orta sahası Oğuzhan Özyakup'u bir kez daha transfer listesine aldı. Roma Sportif Direktörü Monchi, sezon başında da Oğuzhan'ı listesine almış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Oğuzhan'ın alternatifi Obiang

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Roma'nın Oğuzhan'a alternatif olarak ise West Ham forması giyen Pedro Obiang'ı düşündüğü iddia edildi. Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuzhan, bu sezon Süper Ligde 13 maça çıkarken 1 gol ve 3 asist kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 18:06
  1. Beşiktaş
  2. İtalya
  3. Pedro
  4. Oğuzhan Özyakup
  5. Roma
  6. Pedro Obiang
  7. Cengiz Ünder

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME 4 - Iğdır'da terör saldırısı
    1. GÜNCELLEME 4 - Iğdır'da terör..
    2. Abant ve Gölcük, beyaz örtüsüyle..
    3. İsrail askerleri Gazze sınırında 6..
    4. Gaziantep ihracat rekoru kırdı
    5. Piyasalarda gün sonu
    6. Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında,..
    7. AK Parti ilçe belediye başkan adayları..
    8. Erdoğan-Han ortak basın toplantısı
    9. Romalıların çıban otu
    10. Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında,..
    11. Esrarlı kek ve tereyağı yapmışlar
    12. Teröristlerden ABD'nin açıklamalarına..
    13. Şeniz Doğan kimdir nerelidir?
    14. Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında,..
    15. Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    16. Medipol Başakşehir'den Muhammet..
    17. Borsa günü yükselişle tamamladı
    18. Lübnan'da hükümetin kurulması..
    19. İntihara kalkışan gencin isteği,..
    20. AK Parti Körfez belediye başkan adayı..
    Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere saldırdı! "Burası Arabistan mı?"
    Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere saldırdı! "Burası Arabistan mı?"
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı