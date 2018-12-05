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Yılın atletleri belli oldu

IAAF tarafından verilen "Yılın Atleti" ödülünü erkeklerde Kipchoge, kadınlarda Ibarguen kazandı

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:05
Yılın atletleri belli oldu


İSTANBUL (AA) - Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından verilen "Yılın Atleti" ödülüne erkeklerde Kenyalı Eliud Kipchoge, kadınlarda Kolombiyalı Caterine Ibarguen layık görüldü.

IAAF'den yapılan açıklamaya göre bu yıl Berlin Maratonu'nda 2.01.39'luk derecesiyle dünya rekoru kıran Kenyalı Kipchoge, erkeklerde yılın atleti ödülünün sahibi oldu.

Kariyerinde ilk kez bu onura erişen 34 yaşındaki Kipchoge, diğer adaylar İsveçli Armand Duplantis, ABD'li Christian Coleman, Katarlı Abderrahman Samba ve Fransız Kevin Mayer'i geride bıraktı.

Kadınlarda ise uzun atlama ve üç adım atlamada Kıtalar Kupası, Elmas Lig, Orta Amerika ve Karayipler şampiyonu 34 yaşındaki Kolombiyalı Ibarguen, Büyük Britanyalı Dina Asher-Smith, Kenyalı Beatrice Chepkoech, Belçikalı Nafissatou Thiam ve Bahamalar'dan Shaunae Miller-Uibo'yu geçerek kariyerinde ilk defa yılın atleti ödülüne ulaştı.



Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 11:05
  1. Atletizm
  2. Caterine Ibarguen
  3. Eliud Kipchoge
  4. Yılın Atleti

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