  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi

İmam Şafi'nin hikmetli rüyası

Ashab-ı Kehf'in köpeği: Kıtmir

Sihirbazların Firavun'a cevabı

İslam halifesinden ibretlik mirası cevabı
için kalan
Kültür - Sanat

Yılgör Kadık anısına resim yarışması düzenlendi

Milas’ın Güllük Mahallesinde, merhum iş insanı Yılgör Kadık anısına, düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:49:09 -
Yılgör Kadık anısına resim yarışması düzenlendi

Milas’ın Güllük Mahallesinde, merhum iş insanı Yılgör Kadık anısına, düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.


İş insanı Görsev Kadık ve Hatice Balkır’ın babası, Nevzat Balkır’ın kayınpederi Yılgör Kadık anısına, geleneksel olarak her yıl bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen uçurtma şenliğinden sonra bu yıl ise resim yarışması düzenlendi.


Güllük İlkokulu 1’inci sınıf öğrencileri arasında “Pandemi Sonrası Arkadaşlarınızla İlk Yapmak İstedikleriniz” konulu yarışmada dereceye girenlere ödülleri Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Güllük Mahalle Muhtarı Ali Polat ve merhum Yılgör Kadık’ın oğlu Görsev Kadık tarafından takdim edildi. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Tokat, dereceye girenlere tablet, akıllı kol saati, scooter gibi hediyeler verdi.


Yarışma hakkında açıklama yapan Görsev Kadık; “Merhum babam Yılgör Kadık adına her yıl şenlik düzenliyoruz. Geçen yıl uçurtma şenliği ile başladık. Bu yıl ise ülkemizde ve dünyada yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle çocuklarımız arasında dijital ortamda resim yarışması düzenledik. Bu sayede çocuklarımız evlerinde sıkılmamış oldular hem de resim becerilerini sergilediler. Yarışmamıza ilgi gösteren tüm çocuklarımıza ve ödül törenimize katılan Başkanımız Muhammet Tokat’a teşekkür ediyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı