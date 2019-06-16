Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası - Türkiye, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyonda 9 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 23 madalya ile ilk sırada yer aldı



İSTANBUL (AA) - Kuzey Makedonya'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nı Türkiye, toplam 23 madalya ile ilk sırada tamamladı. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'te 2 gün süren şampiyonada tatamiye çıkan milli sporcular, 9 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazandı.

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