Yıldız Tilbe’den tartışma çıkaran aşı sözleri

Koronavirüs önlemleri ve aşıya ilişkin açıklamalar gündeme tek tek düşerken sanatçı Yıldız Tilbe’nin sosyal medyada yorumları tartışma çıkardı.

Sosyal medya hesabından koronavirüs önlemleri ve aşının ücretsiz olmasıyla ilgili ardı ardına paylaşımlar yapan şarkıcı Yıldız Tilbe, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yıldız Tilbe, 'Devlet beni suç işlersem içeri atabilir, hak ettiysem boynum kıldan incedir; ülkemi, soyumu ben seçmedim. Bunun dışında devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz; ne aşı, ne çip, ne HES kabul etmiyorum! Ben devlet için değil devlet benim içindir' dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Tilbe şu ifadelere yer verdi:

"Koyun muyum ben kulağı küpelenen"

Dünyada silahlı savaşlar birden durdu, cephe değişti insan oldu, ilaçlar da silah oldu, niye vurdurayım kendimi, koyun muyum ben sayıları bilinsin diye kulağı küpelenen, ya da kuş muyum kameralı çip takılmış nereye gidersem görünen, ya da fare miyim üstümde ilaçlar denenen.

"Kendimin efendisi benim"

Benim kimseye saygısızlığım yok hiçbir kişi ya da kurumun karşısında değilim. Allah bana da az da olsa akıl vermiş kendi kendimin efendisi benim.