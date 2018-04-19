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Yıldız Teknopark üreterek para basıyor!

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, Teknopark’ta kabul edilen proje sayısının 2 bin 900’e yaklaştığını, bu projelerden 2,5 milyar TL civarında gelir elde edildiğini bildirdi.

19 Nisan 2018 Perşembe 12:17
Yıldız Teknopark üreterek para basıyor!

Güner, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Yıldız Teknopark’ın çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, 2009’dan bu yana gerçekleştirdikleri ihracat tutarının 180 milyon dolara yaklaştığını aktardı.

Yıldız Teknopark’ın 2019’da 10. yılını kutlamaya hazırlandığını bildiren Güner, kısa sürede büyük bir aşama kaydeden Teknopark’ın, Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olmasının yanında, ülkenin en büyük kuluçka merkezine de ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Güner, Ar-Ge’nin öneminin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemde olduklarını vurgulayan Güner, bu doğrultuda daha büyük hedefler belirlediklerini belirtti. Teknopark’ta 7 binden fazla kalifiye Ar-Ge personelinin görev yaptığına dikkati çekti.

Güner, bugün 280’i Ar-Ge, 102’si kuluçka olmak üzere toplam 382 firmanın faaliyet gösterdiği teknoparkta kabul edilen proje sayısının 2 bin 900’e yaklaştığını, bu projelerden elde edilen gelirin ise 2,5 milyar TL civarında olduğunu bildirdi.

Güner, Yıldız Teknopark bünyesinde yer alan Yıldız TTO”nun çalışmalarına değinerek, şu bilgileri verdi:

“Teknoloji transfer ofisimiz, akademisyenler ile sanayiciler arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir iş birlikleri sağlamayı temel amaç olarak benimsiyor. Yıldız TTO, üniversitemizdeki akademik bilginin, bilimin ve ‘know-how’ın sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması, ülkemiz ekonomisine olumlu katkılar sağlaması yolunda gerekli platformların oluşturulması için bir arayüz görevi üstleniyor. Yıldız TTO’nun faaliyetleri arasında önce çıkan bölümlerden biri de üniversite sanayi iş birlikleri. Özel önem verdiğimiz başlıklar arasında bulunan bu konuda bugüne dek Yıldız Teknopark’ta geliştirilen üniversite sanayi iş birliği proje sayısı 300’ü aştı.”

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 12:17
  1. Yıldız Teknopark

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