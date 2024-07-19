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Kültür - Sanat Yıldız Sarayı restorasyonun ardından yeniden açılıyor
Kültür - Sanat

Yıldız Sarayı restorasyonun ardından yeniden açılıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-19 12:15:00 -
Yıldız Sarayı restorasyonun ardından yeniden açılıyor

Osmanlı Devleti'nin son sarayı olan ve tarihte önemli olaylara tanıklık eden Yıldız Sarayı, yaklaşık altı yıl süren restorasyonun ardından yeniden ziyaretçilere açılacak.

Osmanlı Devleti'nin son sarayı olan ve tarihte önemli olaylara tanıklık eden Yıldız Sarayı, yaklaşık altı yıl süren restorasyonun ardından yeniden ziyaretçilere açılacak.

Yıldız Sarayı kompleksi, yaklaşık 6 yıl süren restorasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılacak.

Yıldız Sarayı, yarından itibaren ziyaretçileri kabul edecek.

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Yorumlar

Erkan Dalkilic

chp tisi yakar yikar yok eder reis ise yapar ihya eder.
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