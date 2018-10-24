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Yıldız oyuncu yuvaya geri dönüyor! 'Beşiktaş'ı çok özledim'

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Manuel Fernandes'in siyah beyazlı ekibe tekrardan döneceği belirtildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 03:24
Yıldız oyuncu yuvaya geri dönüyor! 'Beşiktaş'ı çok özledim'

Beşiktaş'ta bir dönem forma giyen ve iz bırakan Manuel Fernandes, geri dönüş sinyali verdi. Lokomotiv Moskova forması giyen Portekizli yıldız şu açıklamayı yaptı:

TUTKULARI İNANILMAZ

Lokomotiv Moskova’da bana karşı dürüst olmadılar. Ocak ayında ayrılabilirim. Kariyerimde farklı ülkelerde forma giydim. Ancak Türkiye’de farklı bir ortam vardı. En çok Türkiye Ligi’ni özledim. Maçlarda olağanüstü bir atmosfer oluyor. Bambaşka bir boyuttasınız. Türk taraftarların maçlardaki tutkusu inanılmaz ve bulaşıcı bir şey. Türkiye Ligi’ni çok özlediğimi söyleyebilirim.

Akşam

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 03:24
  1. Beşiktaş
  2. Manuel Fernandes
  3. Süper Lig
  4. Lokomotiv Moskova

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