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Yıldız oyuncu kulübüne rest çekti! 'Beni bırakın, Beşiktaş'a gitmek istiyorum'

Siyah beyazlı ekip Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion'da forma giyen Nacer Chadli ile prensip anlaşmasına vardı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:37
Yıldız oyuncu kulübüne rest çekti! 'Beni bırakın, Beşiktaş'a gitmek istiyorum'

Beşiktaş, kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Nacer Chadli ile prensip anlaşmasına vardı. Fas asıllı Belçikalı futbolcu, yaklaşık 2.5 milyon euroya siyah-beyazlı formayı giymeyi kabul etti. İşin kulüpler bazında ise tam satranç maçı yaşanıyor… Oyuncuyu Talisca'da olduğu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak isteyen Beşiktaş, maliyetleri düşürmek adına İngiltere'de transfer sezonunun son günlerini bekliyor…

"BENİ BIRAKIN, BEŞİKTAŞ'A GİTMEK İSTİYORUM"

Önünde 5 günlük süreç olan Kara Kartal'da başkan Fikret Orman, pazartesi günü Ada'ya giderek bu transferi noktalamaya çalışacak. Premier Lig'den Championship'e düşmesi nedeniyle Chadli'nin ayrılmak istediği West Bromwich ise 29 yaşındaki futbolcuyu daha iyi bir kiralama bedeliyle İngiltere bir kulübe vermenin hesaplarını yapıyor… Bu noktada devreye giren Chadli'nin, West Brom'lu yöneticilere "Beni bırakın, Beşiktaş'a gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

(Sabah)

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:37
  1. Beşiktaş
  2. Nacer Chadli
  3. Premier Lig
  4. West Bromwich Albion

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