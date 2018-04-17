Yıldız oyuncu Eto'o Rusya'ya gitti!
Küme düşme hattında bulunan Atiker Konyaspor, kendi evinde konuk edeceği Kasımpaşa maçının çalışmalarına başladı.17 Nisan 2018 Salı 21:12
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve topa sahip olma çalışmasıyla start aldı.
Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan oyuncular, kontrol-pas oyunuyla idmanı sürdürdü. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Tedavisi devam eden Amir Hadziahmetovic, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Öte yandan Samuel Eto'o'nun, bir organizasyona katılmak için Rusya'ya gittiği öğrenildi.
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