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Yıldız halterciden altın madalya

- Milli sporcu Cansel Özkan, 55 kiloda yarıştığı Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda koparmada birinci oldu

11 Mart 2019 Pazartesi 12:38
Yıldız halterciden altın madalya


ANKARA (AA) - Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcu Cansel Özkan, kızlar 55 kilo koparmada altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde podyuma çıkan Cansel Özkan, 79 kiloluk kaldırışıyla koparmada birinci oldu. Silkmede 91 kiloluk derecesiyle 5'inciliğe elde eden Cansel, toplamda ise 170 kiloyla 4'üncü sırayı aldı.

Milliler, şampiyonanın üçüncü günü sonunda 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 13 madalyaya ulaştı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:38
  1. Cansel Özkan
  2. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası
  3. halter

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