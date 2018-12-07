Yıldız futbolcuya flaş çağrı! 'Fenerbahçe'den ayrıl'

Competition sitesi, Sarı-Lacivertli forma ile ligde 11 maçta forma giymesine karşın sadece 1 gol atarak büyük hayal kırıklığına neden olan Cezayirli forvete, “Slimani için en doğru karar Fener’den ayrılıp başka bir takıma gitmek” ifadelerine yer verdi.

Sitenin haberinde ayrıca 59 kez Cezayir Milli Takımı formasını giyen 30 yaşındaki futbolcunan artık en iyiler arasında olmadığına dikkat çekildi.