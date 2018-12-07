THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yıldız futbolcuya flaş çağrı! 'Fenerbahçe'den ayrıl'

Fenerbahçe'nin golcü oyuncularından İslam Slimani'ye ülkesi Cezayir'den flaş bir çağrı geldi.

07 Aralık 2018 Cuma 03:05
Yıldız futbolcuya flaş çağrı! 'Fenerbahçe'den ayrıl'

Competition sitesi, Sarı-Lacivertli forma ile ligde 11 maçta forma giymesine karşın sadece 1 gol atarak büyük hayal kırıklığına neden olan Cezayirli forvete, “Slimani için en doğru karar Fener’den ayrılıp başka bir takıma gitmek” ifadelerine yer verdi.

Sitenin haberinde ayrıca 59 kez Cezayir Milli Takımı formasını giyen 30 yaşındaki futbolcunan artık en iyiler arasında olmadığına dikkat çekildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 03:05
  1. Fenerbahçe
  2. İslam Slimani
  3. Cezayir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolombiya’da öğrenci protestoları: 2 gözaltı
    1. Kolombiya’da öğrenci protestoları: 2..
    2. Beşiktaş Babel'in alternatifini..
    3. Gösterilere katılan liselileri böyle..
    4. Yıldız futbolcuya flaş çağrı!..
    5. Darfur’daki barış çabaları
    6. Emre Bol'dan Fenerbahçe yorumu:..
    7. 8 üniversite bünyesinde yeni fakülte..
    8. Başkente mevsimin ilk karı yağdı
    9. GÜNCELLEME - BM Genel Kurulu, ABD'nin..
    10. Nijerya'da bebeklerin yüzde 70'i kayıt..
    11. Türk-Amerikan ilişkileri Washington'da..
    12. Lübnan, İsrail'i BM'ye şikayet edecek!
    13. Karabük merkezli FETÖ operasyonu! 3..
    14. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na..
    15. Sayı durmadan artıyor! 700'den fazla..
    16. Esenboğa'da operasyon! 16 kişi..
    17. Orduya ateş izni! Uyarı yapmadan hedef..
    18. Sakarya'da uyuşturucu operasyonu! Bin..
    19. Fransa'da 700'den fazla lise öğrenci..
    20. Kuzey Ege Denizi'nde gemi kazası
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi