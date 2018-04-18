Yıldız futbolcu Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı!

Galatasaray formasıyla 4. sezonunu yaşayan 31 yaşındaki futbolcu Yasin Öztekin'e gelen teklifleri değerlendiren Ahmet Bulut'un, Spor Toto Süper Lig'in dışında Alman kulüpleriyle de temasta olduğu öğrenildi.



Yasin Öztekin, 2014 - 2015 sezonu öncesindeKayseri Erciyesspor'dan kadroya katıldı. Galatasaray, Yasin için 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.



Galatasaray'a geldiği günden beri toplamda 144 maça çıkan Öztekin, bu maçlarda 31 gol 18 asist ile oynadı. Galatasaray'da dördüncü sezonunu geçiren yıldız oyuncu yıllık 1,1 milyon euro kazanıyor.



Kaynak: Skorer