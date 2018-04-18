Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
Fenerbahçe'nin Sion'a kiraladığı Salih Uçan, yine tutunamadı. İsviçre ekibi Salih'i takımda tutmama kararı aldı.18 Nisan 2018 Çarşamba 14:13
Sion, Avrupa'dan aldığı 2 yıl men cezası sonrası Fenerbahçe'den kiraladığı Salih Uçan'ı geri gönderme kararı aldı. Sochaux, 950 bin euro alacağı nedeniyle Sion'u UEFA'ya şikayet etmiş ve İsviçre ekibi bu yüzden ceza almıştı.
İsviçre temsilcisi 24 yaşındaki orta sahanın satın alma hakkını kullanmayacak. Daha önce Roma'dan geri dönen Salih, Fenerbahçe'de 1 yıl geçirmiş ancak yine beklentileri karşılayamadığı için Sion'a kiralanmıştı.
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