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Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi: İmza atmaya...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan tecrübeli stoper Raul Albentosa sarı lacivertli ekibe göz kırptı.

25 Mart 2019 Pazartesi 01:26
Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi: İmza atmaya...

Fenerbahçe için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Buna göre sezon başında sportif direktör Damien Comolli'nin kadroya katmak için görüşmeler yaptığı İspanyol stoper Albentosa'nın Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu mesajını gönderdi.

''Gelmeye hazırım" 

Deportivo ile olan sözleşmesini fesheden 1.92 boyundaki futbolcu, menajeri vasıtasıyla sarı-lacivertliler ile temas kurdu. "Benimle hala ilgileniyorsanız imza parası da almadan gelmeye hazırım" mesajını iletti. Yönetimin bu konuda henüz bir cevap vermediği ve kararı Ersun Yanal'a bırakacağı kaydedildi.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Skrtel ve Neustadter'i düşünerek İspanyol stopere sıcak bakan yönetimin, listesindeki diğer isimlerle de görüştükten sonra Albentosa'ya dönüş yapacağı gelen haberler arasında.

Kulüp kariyerinde 166 maça çıkan Albentosa, 12 gol, 5 asist üretti. 1 kez kırmızı kart gördü.

(Sabah)

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 01:26
  1. Fenerbahçe
  2. Raul Albentosa
  3. İspanya
  4. Deportivo

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