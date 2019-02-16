Yıldız Dağı’nda snowboard heyecanı başladı
Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde gerçekleştirilen Snowboard 2.16 Şubat 2019 Cumartesi 17:51
Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde gerçekleştirilen Snowboard 2. Etap Paralel Büyük Slalom (PGS) Türkiye Şampiyonası Final Elemeleri başladı.
Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard 2. Etap Paralel Büyük Slalom Türkiye Şampiyonası, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nin Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) onaylı pistlerinde başladı. 15 ilden 140 sporcunun katıldığı yarışlarda heyecanlı anlar yaşandı.
U11, U13, U15 ve 15 ve üstü yaş kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmalar yarın sona erecek. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.
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