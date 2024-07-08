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Aktüel Yıldırım'da eski kitaplar değerleniyor
Aktüel

Yıldırım'da eski kitaplar değerleniyor

Yeniakit Publisher
2024-07-08 22:06:00 -
Yıldırım'da eski kitaplar değerleniyor

Yıldırım Belediyesi, kullanılmış test kitabı, defter ve okul kitaplarını getiren vatandaşların eski kitaplarını kilogram fiyatı 4 TL’den alarak öğrencilere ve ailelere destek oluyor.

Yıldırım Belediyesi, gelecek kuşaklara daha temiz ve yeşil bir Yıldırım bırakmak için önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ‘Emektar Kitaplarınız Geri Dönüşüyor’ sloganıyla Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda stant açan Yıldırım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kullanılması mümkün olmayan kağıtları geri dönüşüme kazandıracak. Çevre ile ilgili farkındalık oluşturmak ve vatandaşları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında getirilen kullanılmış test kitabı, defter, okul kitabı, dergi vb. atıklar kilogramı 4 TL’den alınacak olup 3 Temmuz’a kadar Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda süren farkındalık kampanyası 6 Temmuz’a kadar Barış Manço Kültür Merkezi’nde devam edecek.

KAZANDIRAN DÖNÜŞÜM

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz kızı Hümeyra ile birlikte kullanım ömrünü tamamlayan kitapları ekiplere teslim etti ve kampanyaya destek olan vatandaşlarla sohbet etti.

‘Emektar kitaplarınız geri dönüşüyor’ kampanyasına tüm Yıldırımlıları davet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımıza temiz ve yeşil bir Yıldırım bırakmak için çalışıyoruz. 3 yıldır gerçekleştirdiğimiz sıfır atık kampanyası ile kullanım ömrünü tamamlamış test kitaplarını ve defterleri geri dönüşüme kazanıyoruz. Hemşehrilerimizde farkındalık oluşturmayı hedeflediğimiz proje ile atık kağıtların dönüşümünü sağlayarak ağaçların kesilmesinin önüne geçiyoruz” dedi.
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