Yıldırım'a 13'üncü sağlık yatırımı

Yıldırım Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile ilçeye kazandırılan Karaağaç Medine Hasan Topal Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Düzenlenen törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, İl Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Feyzi Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta ve vatandaşlar katıldı. 325 metrekarelik alandan oluşan 2 katlı Karaağaç Medine Hasan Topal Aile Sağlığı Merkezi’nde 2 doktor, 2 aile sağlığı çalışanı hizmet verecek. Merkezde; muayene odaları, tıbbi müdahale odası, çocuk emzirme odası, aşı odası, gebe ve çocuk izlem odası, dinlenme odası ile ortak kullanım birimleri bulunuyor.

7 BİN VATANDAŞA HİZMET VERECEK

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “2019 yılından bu yana kadim ilçemiz Yıldırım’ın ayağa kaldırılması ve yeni Yıldırım’ın inşası noktasında birçok çalışmaya imza attık. Sadece şehrimizin inşası değil hemşehrilerimizin yaşam konforunun yükseltilmesi adına birçok projeyi hayata geçirdik. Sağlık alanında kurumlarımızla iş birliği yaparak 12 adet Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu’nu ilçemize kazandırdık. Bu hizmetlerle bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. ‘Birlik ve beraberlik işin besmelesidir’ diyerek çıktığımız bu yolda birlikte yaptığımız işlerle ortaya çok güzel hizmetler ortaya çıkıyor. Bugün hizmete açtığımız aile sağlığı merkezimiz sadece Karaağaç Mahallesi'ne değil bölge mahallelere de hizmet verecek. 2 doktor, 2 aile sağlığı danışanı görev yapacak olan tesiste yaklaşık 7 bin hemşehrimize hizmet vereceğiz. Karaağaç Mahallesi Medine Hasan Topal Aile Sağlığı Merkezi’nin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnsanlığa şifa olacak bir işe vesile olduğu için hayırseverimiz Çetin Topal’a teşekkür ediyorum” dedi.



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Aile sağlık merkezinin yanına 112 acil sağlık istasyonu kazandıracaklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Sağlık merkezinin yanındaki tarihi binayı da kamulaştırıyoruz. İlçemize yakışır bir merkezi de bu dönem kentimize kazandıracağız. Yine Alev Alatlı Şehir ve Düşünce Merkezi’ni yakında ilçemize kazandırıyoruz. Çalışmalarda sona geldiğimiz merkez açıldığında şehrimizin önemli mekanlarından biri olacak” sözlerini kaydetti.

“YILDIRIM 2028 HEDEFİNE ULAŞTI”

55’inci aile sağlığı merkezini Yıldırım’a kazandırdıklarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İl Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, “Aile sağlığı merkezlerinde birim nüfuslar çok kıymetli kalite kriteridir. 1 aile sağlığı merkezi ortalama Bursamızda 3 bin 256 nüfusa hizmet veriyor şu anda. Ancak bu rakam Yıldırım’da 3 bin. Ne kadar düşük birim nüfus ortalaması ile yürürseniz o kadar kaliteli hizmet üretirsiniz. Bakanlığımızın bundan 10 yıl önce bir hedefi vardı. 2028 hedefinde tüm aile sağlığı merkezlerindeki birim nüfusu ortalamalarının 3 bine düşürülmesiydi. Yıldırım Belediyemiz Bakanlığımızın 2028 hedefine ulaşmıştır. Yıldırım adına mutluyuz. Bu başarı ile Yıldırımlılara verilen hizmetin kalitesi artıyor. Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ı tebrik ederim. Daha nice açılışlara başkanım. İşimiz çok” dedi.

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, “Belediyemiz, ilçeye 13’ncü sağlık yatırımını kazandırdı. Derdi hizmet üretmek olan Başkanımız, insanlarımızın her türlü ihtiyaçlarına cevap vermek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Başkanımız Oktay Yılmaz ve ekibini tebrik ediyorum” diye konuştu. Hayırsever Çetin Topal, “Böyle güzel bir gurur tablosu ile karşı karşıyayız. İnşallah daha güzel katkılarımız olur. Desteklerinden ötürü Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a ve destek veren herkese teşekkür ederim” diye konuştu. Program, Başkan Oktay Yılmaz ve protokolün merkezi ziyaretiyle sona erirken vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.