0553 313 94 23

Yıldırım: Yemen, İslam dünyasının kapısıdır

Yemen yararına düzenlenen programda konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "İslam dünyasının en fakir ülkesi Yemen’dir. Filistin’e en çok yardım yapan da Yemen’dir. Yemen, İslam dünyasının kapısıdır. Yemen giderse Mekke, Medine, Kudüs gider" dedi.

17 Şubat 2019 Pazar 11:39
Yıldırım: Yemen, İslam dünyasının kapısıdır

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Yemen yararına düzenlenen kahvaltı programında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “İslam dünyasının en fakir ülkesi Yemen’dir. Filistin’e en çok yardım yapan da Yemen’dir. Yemen İslam dünyasının kapısıdır. Yemen giderse Mekke, Medine, Kudüs gider” diye konuştu. Yıldırım, Doğu Türkistan’da yaşanan olaylara da değinerek, dünyadaki en büyük zulmün Doğu Türkistan’da yapıldığını söyledi.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:39
  1. İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım
  2. Yemen
  3. İslam dünyası
  4. Filistin
  5. Mekke
  6. Medine
  7. Kudüs
  8. Doğu Türkistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    1. Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi..
    2. Melikgazi Belediyesi BESK Sözünü Tuttu
    3. CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir’de
    4. Merkezefendi OBM’den farkındalık..
    5. Büyükşehirden yarıyıl etkinliği
    6. Liseli gencin projesiyle cinayetler..
    7. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    8. Suriye’de Batı’nın tuzağına düşmeyelim
    9. Bahtiyar seçim çalışmalarına ‘hal’..
    10. ROSATOM, ’Radyasyon Teknolojileri..
    11. Çocuklar için meyve sebzelerden "doğal..
    12. Midyat İlçe Jandarma Komutanı köy..
    13. Balık tezgahları boş kaldı
    14. Başkan Bakıcı projelerini açıkladı
    15. Donan barajdabuz kırıldı,paletli..
    16. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü..
    17. İran Pakistan'dan cevap bekliyor
    18. Iğdır’da metruk binalar incelendi
    19. Adem Ljajic pişman oldu: Yaptığım..
    20. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi pazartesi..
    21. Muş’ta 205 köy yolunun tamamı ulaşıma..
    22. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    23. Babaanne ile torun aynı okulda eğitim..
    24. "Müslüman kimliğin inşası camidedir"
    25. Şırnak, Biofach Gıda Fuarı’nda..
    26. Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR’ı..
    27. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    28. ’Spermin yok’ dediler, 11 yıl sonra..
    29. Güvenlik güçleri engelli çocuklarla..
    30. Arin'in "öykü"sü lösemili çocuklara..
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi