Yıldırım: Yemen, İslam dünyasının kapısıdır Yemen yararına düzenlenen programda konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "İslam dünyasının en fakir ülkesi Yemen’dir. Filistin’e en çok yardım yapan da Yemen’dir. Yemen, İslam dünyasının kapısıdır. Yemen giderse Mekke, Medine, Kudüs gider" dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Yemen yararına düzenlenen kahvaltı programında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “İslam dünyasının en fakir ülkesi Yemen’dir. Filistin’e en çok yardım yapan da Yemen’dir. Yemen İslam dünyasının kapısıdır. Yemen giderse Mekke, Medine, Kudüs gider” diye konuştu. Yıldırım, Doğu Türkistan’da yaşanan olaylara da değinerek, dünyadaki en büyük zulmün Doğu Türkistan’da yapıldığını söyledi.



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