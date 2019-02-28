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Yıldırım Demirören istifa son dakika | Yıldırım Demirören kimdir nerelidir?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören TFF Başkanlığından istifa etmesiyle birlikte Yıldırım Demirören’in kim olduğu araştırılıyor. 2004 yılında Beşiktaş başkan adayı olan Yıldırım Demirören, aldığı 3 bin 272 oy ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçildi.Mehmet Ali Aydınlar'ın istifasından sonra yapılan seçimlerde 229 oyun 221'ini alan Demirören TFF'nin 41. başkanı seçilmişti. Yıldırım Demirören kimdir? Yıldırım Demirören nereli ve kaç yaşında? Yıldırım Demirören hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar..

28 Şubat 2019 Perşembe 14:28
Yıldırım Demirören istifa son dakika | Yıldırım Demirören kimdir nerelidir?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören TFF Başkanlığından istifa etmesiyle birlikte Yıldırım Demirören’in kim olduğu araştırılıyor. 2004 yılında Beşiktaş başkan adayı olan Yıldırım Demirören, aldığı 3 bin 272 oy ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçildi.  Mehmet Ali Aydınlar'ın istifasından sonra yapılan seçimlerde 229 oyun 221'ini alan Demirören TFF'nin 41. başkanı seçilmişti. Yıldırım Demirören kimdir? Yıldırım Demirören nereli ve kaç yaşında? Yıldırım Demirören hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar..

Yıldırım Demirören kimdir?

Yıldırım Demirören, 1964 doğumlu iş adamı ve yönetici. Babası iş adamı Erdoğan Demirören, annesi Tülin Demirören adında kardeşleri vardır.İlk, orta ve lise öğrenimlerinin ardından Leysen Amerikan Okulu‘ndan (Leysen American School) mezun olarak öğrenimini tamamladı.Babası iş adamı Erdoğan Demirören‘in izinden giden Demirören de, Beşiktaş’ta yöneticilik yaptı ve çeşitli görevlerde bulundu. 30 Mayıs 2004‘de ise Serdar Bilgili‘nin istifasının ardından, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda diğer adaylar Fikret Orman ve Erol Kaynar‘a rakip oldu ve başkanlık için adaylığını koydu. Fikret Orman’ı sadece 162 oyla geride bırakan Demirören, aldığı 3 bin 272 oy ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçildi. 

En son 100. yılına denk gelen 2002–2003 sezonunda 1. Lig Şampiyonu olan Beşiktaş, Demirören’in görevde olduğu son üç sezon boyunca hiç şampiyonluk yaşamadı. Teknik direktör Jean Tigana‘nın yönetimindeki Beşiktaş, 2005–2006 sezonunda Fortis Türkiye Kupası‘nı kazandı.Kasım 2005’de istifa kararı alan ardından da bu kararından vazgeçen Demirören, gelinen sıkıntılı durumun ardından Şubat 2006‘da bir kez daha istifa kararı aldı. 2010 yılındaki Beşiktaş Kongresi’nde başkanlığa yeniden Yıldırım Demirören seçildi. Murat Aksu ile girdiği yarışta oyların 4506’sını alan Demirören, üst üste 3. dönem siyah-beyazlıların başkanı oldu. 

Yıldırım Demirören aynı zamanda, Demirören Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TÜSİAD, TUGİAD ve TABA üyesidir. En büyük hobisi golf oynamakdır.Babası Erdoğan Demirören’in başında bulunduğu Demirören Şirketler Grubu’nun başkan vekilliği görevinde bulundu.Demirören Grubu’na bağlı şirketler, Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz, Milgaz, Güneşgaz, Demirören Tüp A.Ş., Dem-Al, Demirören Ağır Sanayi, Demirören Enerji ve Parsat. Grup şirketleri LPG, otomotiv yedek parça, ağır sanayi, enerji, eğitim ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 

Yıldırım Demirören, 24 Temmuz 1991 tarihinde Revna Demirören ile görkemli bir düğün ile evlendiler. Yelda (d.1995) ve Erdoğan (d.1995) adlarında ikizleri ve bir üçüncü çocuğu daha vardır.Mehmet Ali Aydınlar‘dan boşalan TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanlığı’na aday oldu ve BJK Başkanlığı’ndan ayrıldı. Yıldırım Demirören, 26 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun 41. başkanı olarak seçildi.  Yıldırım Demirören, Türkiye’de kulüp başkanlığı, Kulüpler Birliği başkanlığı yapan ve federasyon başkanı olan tek kişidir. 

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:28
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