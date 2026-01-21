Yılda 20 nükleer bombaya yetecek üretim gerçekleştirdi!

Güney Kore, Kuzey komşusunun nükleer faaliyetlerine ilişkin ayrıntıları açıkladı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’yi her yıl 20 nükleer silah yapmaya yetecek kadar nükleer malzeme üretmekle suçladı.

Lee, yeni yıl dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, “Kuzey komşumuzda hâlâ yılda 10 ila 20 nükleer silah üretmeye yetecek miktarda nükleer malzeme üretiliyor” dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı, Kuzey Kore’nin aynı zamanda ABD ana karasına ulaşmayı hedefleyen uzun menzilli balistik füzelerini geliştirmeyi sürdürdüğüne dikkat çekti.

Lee, “Bir noktada Kuzey Kore, rejimi ayakta tutmak için gerekli gördüğü nükleer cephaneye ve yalnızca ABD’yi değil, tüm dünyayı tehdit edebilecek kıtalararası balistik füze kabiliyetlerine sahip olacak” ifadelerini kullandı.

Aşırı miktarda nükleer malzeme birikmesi halinde bunların ülke dışına ihraç edileceği uyarısında bulunan Lee, “O zaman küresel bir tehdit ortaya çıkar” dedi.

Kuzey Kore’nin nükleer dosyasının ele alınmasında “pragmatik bir yaklaşım” izlenmesi gerektiğini vurgulayan Lee, “Nükleer malzeme üretiminin ve kıtalararası balistik füze geliştirilmesinin askıya alınması ile birlikte dış ihracatın durdurulması da bir kazanım olacaktır” diye konuştu.

Bu yaklaşımın “herkes için bir kazanç” olacağını belirten Lee, söz konusu öneriyi ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e sunduğunu da ifade etti.

Haziran ayında göreve gelmesinden bu yana Lee, selefinin izlediği sert politikadan köklü bir kopuşla, ön koşul olmaksızın Kuzey Kore ile diyaloğa yönelmeye çalıştı.

Ancak Pyongyang, bu girişimlere yanıt vermedi. Kuzey Kore, son olarak Güney Kore’yi sınır kenti Kaesong üzerinde insansız hava araçları uçurmakla suçladı. Lee’nin ofisi ise bu ihlallerden sorumlu olmadıklarını belirterek, söz konusu uçuşların sivil kişiler tarafından yapılmış olabileceğine işaret etti.