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Eğitim Yılbaşında canlı ders olacak mı?
Eğitim

Yılbaşında canlı ders olacak mı?

Yılbaşı resmi tatil mi? | Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Öğrenciler 1 Ocak Cuma günü uzaktan eğitimin olup olmadığını merak ediyor. Peki, yılbaşında canlı ders olur mu? | Yılbaşında ders olacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-27 20:41:00 -
Yılbaşında canlı ders olacak mı?

1 Ocak ders var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde eğitim online olarak sürüyor. Bu sebeple öğrenciler günlük haftalık ders programlarını araştırıyor. Peki, yılbaşında canlı ders olacak mı?

Yılbaşında canlı ders olacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürüyor. Milyonlarca öğrenci için 22 Ocak’a kadar uzaktan eğitime devam edecek. Öğrenciler Cuma günü ders olup olmadığını merak ediyor. 1 Ocak resmi tatil olduğu için öğrenciler canlı derslere katılmayacak. Ancak 31 Aralık Perşembe günü canlı dersler olacak.

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