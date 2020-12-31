Yılbaşında çalışanın mesai ücreti hesaplama! 1 Ocak çalışanların mesai hesaplaması nasıl yapılır?

2021 resmi tatil günleri, özellikle işçilerin en çok araştırdığı konulardan biri. Ayrıca fazla mesai hesaplama ile çalışılan her saat için ne kadar mesai ücreti alacağını öğrenebilmekte. Peki fazla mesai ücreti ne kadar? Fazla mesai hesaplama nasıl yapılır? Yılbaşı çalışanın mesai ücreti hesaplama nasıl olur?

45 saatlik haftalık çalışmanın üzerinde çalışılan her bir saat için çalışanın maaşının saatlik ücretinin 1,5 katı ödenir. Ayrıca iş kanuna göre işçi isterse fazla çalıştığı her 1 saat için 15 dakika dinlenme molası verebilir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 41. maddesine göre; Gece çalışmasında, yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde fazla mesai yapılamaz.

Resmi tatillerde mesai ücreti ne kadar?

İşveren çalışanlarla yaptığı iş sözleşmelerinde ulusal bayramlarda ve resmi tatil günlerinden izin yapılıp yapmayacağını belirler. İşçinin kabul etmesi durumunda yapılmayan izinler karşılığında her bir günlük çalışma için maaşa ek 1 günlük çalışma bedeli ücreti alınır.

Yılbaşı çalışanın mesai ücreti hesaplama

31 Aralık tarihinde çalışan kamu ve özel sektör çalışanlarına mesai saatlerinde çalıştıkları süre boyunca ekstra bir ücret ödenmez. 31 Aralık Perşembe günü çalışanlara ek mesai ücreti eklenmediği gibi, normal mesai ücretine karşılık gelen günlük mesai ücretini alırlar.

Özel sektörde çalışanlar ise eğer 1 Ocak 2021 Cuma günü çalışıyorlarsa, tam gün mesaisine ek olarak bir tam gün ücreti daha alıyor. 1 Ocak 2021 çalışanların mesai hesaplaması nasıl yapılır sorusunu soran işçilere örnek verecek olursak eğer bir işçinin tam gün mesai ücreti 100 lira ise 1 Ocak 2021'de tam gün çalışırsa 200 lira yevmiye ücreti alır. Bir işçi 1 Ocak 2021 tarihinde yarım gün çalışırsa tam günlük (100 lira) yevmiye ücretini alır.

Resmi tatiller

Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Ramazan Bayramı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı